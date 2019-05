“Ripiantiamo…da qui”, contro la xylella i bambini coltivano nuovi alberi di ulivo

Nuovi alberi in tempi difficili per il Salento che fa fronte all’emergenza xylella. “Ripiantiamo…da qui” è l’iniziativa, in tre giornate, lanciata dal Centro di educazione ambientale Posidonia di Ugento, in collaborazione con Coldiretti Lecce e Campagna Amica, sotto il Patrocinio di Regione Puglia e Camera di Commercio di Lecce.

Domani, 8 maggio, saranno i bambini dell’Istituto comprensivo “Italo Calvino” di Alliste e Felline ad essere protagonisti del progetto a favore dell’ambiente. Si parte alle ore 9:30: quattro classi di terza elementare saranno impegnate a piantare degli alberi di leccino, ospiti dell’azienda agricola “Lucrezia”. E a ridare contatto con la natura saranno gli agricoltori che insegneranno ai bambini ad eseguire un innesto.

Un’iniziativa all’insegna dell’attenzione all’ambiente e al verde. A donare gli alberi è stato il biscottificio Di Leo, con sede a Matera, che già in passato si è impegnata in una campagna a difesa dell’habitat e degli oranghi dell’isola di Sumatra, minacciati dalle coltivazioni illegali di palme da olio.

La sfida delle nuove generazioni

“Obiettivo dell’evento è lanciare un segnale di rinascita dell’olivicoltura salentina e pugliese dopo la crisi xylella. Una speranza che si vuol affidare alle nuove generazioni, creando un ponte con il mondo della scuola”, spiega il presidente del Cea Posidonia Mino Pierri. Centrale nell’iniziativa è anche la volontà di valorizzare la cultura del cibo sano e del made in Italy, partendo proprio dal patrimonio materiale e simbolico rappresentato dall’olio d’oliva.

Ed è l’ultimo appuntamento che segue quelli del 2 e del 3 maggio. Le scorse giornate sono state la volta degli istituti Comprensivi Polo 2 di Taurisano e “San Giuseppe” di Copertino a visitare l’uliveto dell’azienda agricola “Lucrezia”. Tutta l’iniziativa si inserisce in “Extravergine in Puglia 2019”, progetto che quest’anno giunge alla nona edizione e che da fine marzo ha interessato scuole con laboratori didattici e ludici. Al centro del progetto la cultura dell’olio e il problema xylella.