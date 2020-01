La Caserma dei Carabinieri di Taviano sarà ristrutturata, scongiurata l’ipotesi di un trasferimento della stazione

La Caserma dei Carabinieri di Taviano è una stazione storica dell’Arma e grazie ad una ristrutturazione che ‘migliorerà’ lo stabile e quindi la fruibilità dell’immobile resterà nel Comune guidato dal sindaco Giuseppe Tanisi.

Con Delibera di Giunta n. 7 del 14 gennaio scorso, infatti, l’Amministrazione Comunale ha approvato un progetto esecutivo di manutenzione straordinaria della Caserma che, da tempo, doveva fare i conti con le infiltrazioni di acqua meteorica e di ossidazione dei ferri di armatura con distacco dell’intonaco.

Non è il primo restyling. Già nel 2016, appena insediata, l’Amministrazione Tanisi aveva provveduto ad una prima ristrutturazione dell’immobile provvedendo all’efficientamento energetico e alla risistemazione degli infissi. Lavori voluti per rispondere ad alcune ‘sollecitazioni’ da parte del comando provinciale dell’Arma che paventava l’ipotesi di un trasferimento della stazione qualora non si fosse provveduto ad un adeguamento della sue condizioni d’uso.

Grazie al progetto, per un importo che sfiora i 50mila euro (45.800 euro per l’esattezza), saranno ultimati i lavori avviati già nel 2016, garantendo la permanenza a Taviano di questo presidio.

«Sono interventi di particolare importanza che danno valore e sostanza a degli obiettivi che ci siamo prefissi come quello della sicurezza cittadina. Abbiamo trovato la caserma dei carabinieri in stato di incuria e di abbandono, ed ora la restituiamo all’ Arma e ai tavianesi quale importante presidio di sicurezza cittadina» ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Pellegrino. «Avremmo rischiato – ha concluso – di non avere più i carabinieri nella nostra città».

«La sicurezza e la legalità sono stati da sempre uno dei primi punti programmatici di questa amministrazione e valori che abbiamo sempre perseguito in tutti questi anni» ha dichiarato il primo cittadino Giuseppe Tanisi.

«Tutti gli atti di questa amministrazione – ha concluso il Sindaco – sono ispirati al principio dell’onestà e della legalità. E numerosi sono stati finora i nostri adempimenti, le nostre iniziative e gli interventi al fine di garantire sicurezza per i nostri concittadini».