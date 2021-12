Prosegue il Tavolo tecnico sul ciclo dei rifiuti, ieri una nuova riunione in Provincia

Continua il lavoro del Tavolo tecnico sul ciclo dei rifiuti, insediatosi presso la Provincia di Lecce, dopo l’ultima seduta sul tema dell’Assemblea dei sindaci del 3 dicembre scorso.

Nella giornata di ieri, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini, si è svolta una nuova riunione, coordinata dal consigliere provinciale delegato alla Tutela e Valorizzazione ambientale Fabio Tarantino e ha visto la partecipazione dei presidenti degli Ambiti di raccolta ottimale (Aro) del territorio provinciale e del direttore dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager) Gianfranco Grandaliano. Presente, inoltre, il dirigente del Servizio Tutela e valorizzazione ambientale Antonio Arnò.

Al termine del confronto ampio e partecipato, il consigliere provinciale delegato alla Tutela e Valorizzazione ambientale Fabio Tarantino afferma: “Abbiamo chiarito con il direttore Grandaliano tutti gli aspetti giuridici e stiamo passando alle proposte più concrete di localizzazione di nuovi impianti di compostaggio. Non abbiamo ancora fatto delle proposte lineari e chiare e, quindi, siamo in attesa di una prossima riunione in cui portare quattro, cinque ipotesi da sottoporre ad Ager”.

Il tavolo, finalizzato ad individuare i siti di compostaggio disponibili sul territorio salentino, in base alle indicazioni avanzate dalla Consulta provinciale per l’Ambiente, per accedere ai fondi disponibili per la loro realizzazione, tornerà a riunirsi martedì 14 dicembre alle ore 10, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini.