Verso la stagione turistica, Ryanair aggiunge 6 rotte per gli aeroporti pugliesi

Manca poco all’inizio della stagione estiva che vedrà, come ogni anno, la presenza di numerosi turisti in Puglia e in Salento, pronti ad ammirare le bellezze del Tacco dello Stivale e ad assaggiare la cucina tradizionale. La presenza di turisti è certamente legata alla possibilità di raggiungere agevolmente la Puglia.

Per questa stagione estiva, Ryanair ha annunciato la presenza di 72 rotte che interessano i due aeroporti pugliesi di Bari e Brindisi, di cui 6 nuove e specifiche per la stagione estiva: per Breslavia, Dublino, Kaunas, Poznan, Skiathos e Venezia. Si tratta di un totale di 770 voli alla settimana.

La compagnia, come annunciato in una conferenza stampa di fine marzo, baserà 5 aeromobili in Puglia per l’estate 2023 con un investimento di 500 milioni di dollari e supporterà 150 posti di lavoro altamente retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri, con un indotto di oltre 4.200 posti di lavoro totali.

“I vettori low cost hanno contribuito in modo straordinario alla crescita della rete aeroportuale pugliese e, con essa, all’affermazione del brand Puglia sul mercato turistico internazionale – ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano -. Se la Puglia, oggi più che mai, è una tra le più importanti top destination lo è anche per la capillarità dei collegamenti che Aeroporti di Puglia e le compagnie aeree, in questo caso Ryanair, hanno messo a disposizione dell’industria turistica pugliese.