Saldi estivi rimandati ad agosto, per le amanti dello shopping l’attesa sarà lunga

Il conto alla rovescia per i tanto attesi saldi estivi dovrà essere “stoppata”. Le amanti dello shopping e del risparmio che, ogni anno, attendono con ansia i ribassi di stagione dovranno aspettare ancora un po’. Un mese in più rispetto alla data tradizionale. Il Coronavirus, che ha stravolto tutte le abitudini degli italiani, comprese quelle ‘lavorative’, detta le regole anche in questo caso tant’è che la conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha fissato la partenza al primo agosto. Non solo, il Presidente Stefano Bonaccini ha scritto a tutti i Governatori per ‘invitarli’ a prendere la stessa decisione. Un modo per provare a dare un po’ di ossigeno al settore del retail, uno tra i più colpiti dall’emergenza.

Luglio sembra troppo vicino per poter pensare all’appuntamento segnato in rosso sull’agenda per permettersi quei capi, irraggiungibili a prezzo pieno. Un appuntamento già sotto i riflettori, visto il numero delle persone che preferisce effettuare acquisti online sulle centinaia di siti che consentono di risparmiare tutto l’anno. E poi bisogna ancora capire quali misure di sicurezza dovranno rispettare i negozi, che rialzeranno la saracinesca solo tra qualche giorno dopo mesi di chiusura.

Tutto rimandato, quindi. Compresi gli immancabili consigli per i consumatori, frivoli e meno frivoli, che puntualmente suggeriscono quali articoli acquistare e come evitare truffe e ribassi “farlocchi”. O i capi «ever green» da mettere nel carrello, quei “classici” intramontabili che non seguono i trend del momento. Per tutto questo ci sarà tempo.