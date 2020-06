Salentoinbus, scatta dal 1 luglio il servizio di trasporto dell’estate. Minerva: “sfida vinta, nonostante l’emergenza”

Ripensato per rispettare le ‘regole’ sugli spostamenti imposte per evitare la diffusione del Coronavirus, ma con l’obiettivo di sempre: quello di ‘accompagnare’ i turisti in vacanza, ma anche chi abita tutto l’anno in questa terra baciata dal mare, in giro per il Salento, per tutta l’estate. Dal 1° luglio al 31 agosto torna “SalentoinBus”, il servizio di trasporto pubblico ideato e organizzato dalla Provincia di Lecce. Non è stato facile superare gli ostacoli, le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, ma la sfida è stata vinta come ha dichiarato il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva.

Stagione dopo stagione, sono stati sempre più i passeggeri che hanno apprezzato, la ‘libertà’ di potersi muovere alla scoperta degli angoli più belli del territorio senza lo stress del parcheggio, del traffico, delle file chilometriche che spesso si creavano sulle principali arterie che portano al mare. E, anche quest’anno, era importante riuscire a mettere in strada i bus. «La maggior parte degli italiani che questa estate si concederanno una vacanza rimarrà entro i confini nazionali e la nostra terra si confermerà la destinazione più gettonata. Era necessario mettere in campo tutto ciò che è nelle nostre possibilità e capacità per garantire servizi di trasporto utili a raggiungere i nostri borghi, le nostre spiagge, i nostri litorali» ha sottolineato il numero uno di Palazzo dei Celestini.

Le linee e i collegamenti

«Il servizio di “SalentoinBus” prevederà nuove fermate a Casarano, Giuggianello, Nardò e Martano, in considerazione del lavoro di armonizzazione del progetto rispetto alle interlocuzioni e alle istanze del territorio» ha dichiarato il direttore generale Giovanni Refolo parlando delle linee: 12 principali, collegheranno il capoluogo all’entroterra e alle località costiere. Saranno integrate da altre 15 linee secondarie che permettono di raggiungere praticamente tutto il territorio salentino. E il servizio verrà effettuato con modalità conformi alle ordinanze regionali relative al contrasto al Covid 19.

Gli altri collegamenti: Stazione ferroviaria di Lecce, tutte le linee in transito su Lecce fermano nei pressi della stazione ferroviaria, per l’opportuna integrazione con i mezzi a lunga percorrenza; Aereoporti di Brindisi e Bari raggiungibili con servizi regionali effettuati da Sita/Seat in partenza dal City Terminal di Lecce; San Pancrazio Salentino e Valle d’Itria, raggiungibili con servizi regionali ed extraprovinciali effettuati da Fse/Stb Brindisi in partenza da Lecce e da Torre Lapillo; Marine di Lecce, raggiungibili con servizi comunali effettuati da Sgm in partenza da Lecce.

A ringraziare le professionalità dell’Ente, coordinate dal direttore generale Giovanni Refolo, è il consigliere provinciale delegato ai trasporti Antonio Tondo. «Sento il dovere di ringraziare gli uffici che hanno realizzato il progetto per la stagione estiva 2020, prevedendo, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, anche le relative misure di contrasto in materia di trasporto pubblico. Un ringraziamento anche ai colleghi consiglieri, soprattutto a Fabio Tarantino e a Attilio De Marco, da subito pronti a far sintesi sulle varie istanze provenienti dal territorio» ha dichiarato.

Anche per questa edizione sarà disponibile il sistema di biglietteria elettronica con l’app Mycicero, collaudata e funzionale, che consentirà la vendita di biglietti integrati con altri vettori presenti sulla piattaforma on‐line.

Per quanto riguarda i servizi di assistenza agli utenti, saranno disponibili sul sito istituzionale della Provincia di Lecce tutte le informazioni sul servizio (itinerari, fermate, orari, tariffe, ecc). Saranno inoltre disponibili per informazioni telefoniche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Lecce e i numeri telefonici pubblicati sullo stesso sito.

Anche quest’anno, pur risentendo dell’effetto dell’epidemia, si stima di poter confermare gli utenti delle ultime stagioni.

Tutte le informazioni sulle linee (clicca qui) e sugli orari di “SalentoinBus 2020” saranno disponibili sul sito istituzionale della Provincia (www.salentoinbus.provincia.le.it).