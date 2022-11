Salento, l’inverno ci prova ad arrivare… ma rallenta!

Dopo un weekend di pioggia in cui i salentini, anche a seguito delle grigliate di San Martino, hanno riacceso nelle loro case caminetti e termosifoni per la prima volta dopo un’estate durata 6 mesi, quale meteo è previsto per il Salento? Ecco, diciamo che ci attendono nuovamente delle giornate di sole e temperature a 20 gradi, un’anomalia curiosa e singolare per essere già, di fatto, nel clima natalizio.

Il Salento e il suo sole caldo e ospitale, un mare dalle sfumature del blu e del verde che ancora accoglie colazioni e aperitivi all’aperto e un vento, spesso carico di quello scirocco che contraddistingue la nostra terra e che mai ci scoraggia, ma che anzi porta con sè un clima amabile e gradevole. Il tutto riassunto in una citazione popolare e condivisa ‘Salento, lu sule, lu mare e lu jentu, in quello che è un detto che così bene descrive i salentini e il territorio che li accoglie.

Ed è così che, insieme a Sicilia e Calabria, la Puglia è tra le regioni più calde d’Italia e dopo averci regalato ininterrottamente 6 mesi d’estate e temperature infuocate, l’inverno tarda ad arrivare, ci prova ma poi inciampa in una nuova giornata di sole ed ecco che ritornano, per qualche giorno, temperature miti e piacevolissime, quasi a dire che questa ‘terra del sole’ l’inverno proprio non lo aspetta.

Un dono di Dio o il risultato di un cambiamento climatico preoccupante? Ebbene, ecco che mentre i salentini, di fatto, godono ancora di gradevoli temperature e giornate primaverili, gli esperti si interrogano su questo cambiamento climatico che non può non catturare l’attenzione anche in negativo e farci riflettere sul fatto che il globo si sta surriscaldato, con tutti gli effetti e le conseguenze che ciò comporterà da qui a 50 anni. L’inverno arriva e sta arrivando anche da noi, ma timido e lento ecco che, insieme ad atmosfere e addobbi natalizi appena rispolverati e in attesa di essere agghindati nelle nostre case, arriva il sole malizioso e provocatorio a ricordarci un’estate terminata solo da pochissimo.

Foto di copertina: Claudio de Marco (‘Tramonto sui Laghi Alimini’)