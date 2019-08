Penne, zaini e quaderni per la scuola ai bambini più bisognosi, inizia la raccolta di Salento Rinasce

Con settembre alle porte, manca davvero poco all’inizio della scuola. Libri nuovi, penne e matite colorate e tanta voglia di tornare a gironzolare tra i banchi insieme ai propri compagni di avventura. E alcune volte i più fortunati non si accorgono che se la scuola è, sì, un diritto, sostenere le spese non è un privilegio di tutti

Purtroppo, non per tutti avere anche solo una penna è cosa facile, quando le condizioni economiche della propria famiglia non consentono nemmeno di arrivare a fine mese. Quando a mancare è il pane, carta e penna si mettono da parte. A scendere in prima linea per i bambini più bisognosi è l’Associazione Salento Rinasce che lancia un appello.

In vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico, infatti, è possibile donare all’associazione guidata da Raffaele Longo, tutto il necessario. In particolare, l’appello è per penne, colori, quaderni, zaini e diari, che senza dubbio faranno felici tanti bambini che, purtroppo, non possono permettersi questi lussi.

Per info, il numero da contattare 327/5855754.