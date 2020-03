Coronavirus, sostegno economico alle famiglie e non solo. Salento Rinasce scrive al Prefetto di Lecce

È un momento difficile per tutti, ancora di più per chi, già in tempi ordinari, fatica ad arrivare a fine mese. Ed è qui che lo Stato dovrebbe intervenire per aiutare tutti, ma soprattutto le persone più in difficoltà a superare un momento così buio.

A scrivere una lettera al Prefetto di Lecce Maria Teresa Cucinotta è l’Associazione Salento Rinasce che da sempre si schiera in prima linea in difesa dei più deboli. “Quelli che si stanno vivendo in Italia, sappiamo tutti, sono giorni importanti e anche tristi – scrive il presidente dell’Associazione Raffaele Longo. “La nostra Associazione che opera anche nel settore di aiuti a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche ha registrato in questo periodo un aumento di richieste e per questo motivo abbiamo deciso di scriverle”.

Non sorprende, purtroppo, che le famiglie si trovino in questo momento in estrema difficoltà, dopo la chiusura di gran parte delle attività del Paese ed il Decreto Cura Italia non è che un primo passo, ancora insufficiente, a sostegno degli Italiani. Ed è per questa ragione che l’Associazione si rivolge al Prefetto, perché si faccia portavoce dei bisogni e dei problemi delle famiglie con il Governo centrale.

“In questo momento urgono misure urgenti che garantiscano a tutte le famiglie di poter avere i beni di prima necessità; urgono misure urgenti volte per le famiglie che vivono in affitto. Noi chiediamo, come Associazione Salento Rinasce, che nessuno venga abbandonato a se stesso e che a tutti venga garantito il necessario per sopravvivere in questo momento di difficoltà”.