Era rimasta spiaggiata tra la posidonia a Torre Chianca, le Guardie Zoofile salvano una caretta caretta

Erano impegnate in un normale servizio di pattugliamento sulla spiaggia, quando, si sono accorte della sua presenza sulla spiaggia.

Nella mattinata di oggi, le Guardie Zoofile del Nogra Lecce a Torre Chianca, una delle marine di Lecce, sono intervenute per recuperare una tartaruga caretta-caretta di piccole dimensioni, circa 13 centimetri, in notevole difficoltà, perchè, in quanto spiaggiata tra la posidonia, non riusciva più a tornare in mare.

L’immediato l’intervento delle Guardie Zoofile del Nogra Lecce ha scongiurato il peggio. Gli uomini del Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria, infatti, una volta recuperata l’hanno immediatamente trasportata e consegnata presso il Centro Territoriale di Accoglienza della Fauna Selvatica Omeoterma in Difficoltà del Salento di Calimera (CRAS) per le cure del caso.

Tartarughe, poiane e volpi in stato di difficoltà sono tra gli ultimi interventi delle Guardie Zoofile sempre attive sul territorio.