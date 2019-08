Al via “Sapori e Note d’Eccellenza”, a Matino la sfida per la torta pasticciotto più lunga del mondo

Il Salento di eccellenze ne ha molte da offrire e i conterranei non possono che celebrarle. Parte domani a Matino “Sapori e Note d’Eccellenza”, un appuntamento in tre giornate tutto dedicate al panorama enogastronomico e musicale.

Dal 30 agosto al 1 settembre, nell’area compresa tra Piazza del Redentore e Piazza Primiceri, a rappresentare l’eccellenza salentina sarà la maestria di pizzaioli salentini della scuola “Pizza News School” e la “Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC), che per l’occasione aprirà una nuova sfida mondiale per il Guinnes, con la realizzazione della torta pasticciotto più lunga al mondo.

L’obiettivo dell’evento è quello di proporre prodotti e aziende di qualità, innovazione e sperimentazione sulle materie prime, show cooking, degustazioni e laboratori tra Arte e Cultura, con convegni e dibattiti a tema, il tutto accompagnato da artisti rinomati del mondo della musica, del folklore e dello spettacolo, scuole di danza, e balli tradizionali salentini come la “Pizzica”.

In un evento tutto votato alle eccellenze salentine, non possono mancare le menzioni speciali al prezioso lavoro svolto da aziende, da enti e da professionisti che si sono distinte sul territorio. A fare da madrina dell’evento, arricchito dallo spettacolo a cura di “Ivan il fachiro salentino”, sarà la giornalista e food ambassador Barbara Politi.

Il programma

Si parte il 30 agosto, ore 20:30, con l’apertura della manifestazione che vedrà l’esibizione di Giada Miccoli, vincitrice dell’ultima edizione del Concorso canoro nazionale “Note d’Estate”. A seguire, ore 21:30, il riconoscimento all’eccellenza a Paolo Pagliaro, editore televisivo e radiofonico, e a Enrico Casarano, Campione del mondo di Pasticceria 2017. E alle 22:00 spazio al Festival Bar Italia, lo spettacolo di musica italiana tutta da ballare, con Vanny deejay e i migliori vocalist e animatori d’Italia.

Si continua sabato 31 agosto con il corso amatoriale “Piazza Top” alle 19:30, tenuto da maestri pizzaioli. Alle 21:00 si passa a suoni e ritmi della più famosa danza popolare salentina, la “Pizzica”. Apriranno le danze il gruppo “Mustici” di Matino cui seguiranno (alle ore 23.00) “I Calanti” di Ugento. Alle ore 22.30, premiazione del Concorso indetto dall’Amministrazione comunale “Balconi e Corti Fiorite 2019”, premio finalizzato ad accrescere la cultura del verde nella cittadinanza e a contribuire alla valorizzazione del territorio. I riconoscimenti all’eccellenza andranno, per la seconda serata, a Luca Ornatino e Rodolfo Caldarazzo, istruttori pizzaioli della scuola “Pizza News School” e allo chef Giuseppe Zippo, primo classificato “Panettone artigianale d’Italia” e “Dolce Debic Italian Style 2016.

Gran finale per il 1 settembre: sarà il maestro pasticcere Giorgio Romano di Marino ad aprire una nuova sfida mondiale per il Guinness con la realizzazione della torta pasticciotto più lunga la mondo, 30 metri. Alle 20:15 il riconoscimento all’eccellenza va a Giorgio Romano e ad Enzo Petrachi, figlio d’arte del re del Folk Bruno Petrachi. Insieme a loro anche il maestro Guido Maria Ferilli, cantante e compositore di numerosi successi nazionali e internazionali come “Un amore così grande”. Alle 20:30 parte il campionato Fascia Tricolore della Pizza, una gara tra i primi cittadini salentini che si cimenteranno nella preparazione della pizza con le proprie mani; in contemporanea, poi, il baby cooking, un programma pratico-laboratoriale gratuito, in cui anche i più piccoli potranno “sporcarsi le mani”. Alle 21:30 è la volta di Enzo Petrachi che allieterà il pubblico con i grandi successi del folk leccese di Bruno Petrachi in chiave moderna e la Folk Orchestra, esibizione in collaborazione con “Il Peccato di Eva” direttamente dal Talent Show di “XFactor”.

A chiudere “Sapori e Note d’Eccellenza 2019” sarà l’esibizione live dei “Ghetto Eden” (gruppo reggae del Salento). Durante tutta la serata intrattenimento e animazione con sketch comici a cura del team “Party Zoo Salento”. Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto al progetto “Cuore Salentino”.