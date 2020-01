“Nonno ascoltami”, a Nardò screening gratuiti per il controllo dell’udito

“Abbiamo sposato con piacere questa iniziativa perché ci consente di fare un atto di prevenzione concreta su un problema che in Italia affligge circa sette milioni di persone e una persona su tre nella platea degli over 65. Un controllo utile e innocuo per capire se ci sono problemi e per fare confidenza con le tecniche di prevenzione e di recupero delle perdite. Come sempre, prevenire è meglio che curare”, con queste parole Maria Grazia Sodero, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Nardò, commenta l’iniziativa del comune salentino “Nonno ascoltami”.

Il progetto è patrocinato dall’Amministrazione Comunale inserita nella campagna sociale Prevenzione in Comune dell’associazione “Nonno ascoltami” onlus, che ha sede a Pescara, è riconosciuta dal Ministero della Salute ed è attiva a livello nazionale nel campo della prevenzione, informazione e sensibilizzazione dei problemi uditivi.

Nelle giornate di martedì 21 e martedì 28 gennaio, dalle ore 9:30 alle 12:30, nella sala “Lorenzo Capone” della sede comunale di via Falcone (ex tribunale) tecnici specializzati effettueranno controlli gratuiti dell’udito per i cittadini che abbiano compiuto sessant’anni.

Si tratta di uno screening preventivo senza alcun costo e senza alcuna finalità commerciale. Inoltre, a chi si sottoporrà ai controlli, verrà fornito un opuscolo informativo con i consigli utili per mantenere l’udito in buono stato e per fare una corretta prevenzione.

Basta presentarsi negli orari e nei giorni indicati, senza alcuna prenotazione.