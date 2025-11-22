“Codice dei Contratti Pubblici”, al Tar un incontro della Camera Amministrativa

Si è svolto nella giornata di ieri presso la sede del Tar di Lecce il secondo evento del ciclo di incontri organizzato dalla Camera Amministrativa di Lecce, Brindisi e Taranto sul Codice dei Contratti Pubblici dopo il correttivo, che si è rivolto agli operatori giuridici, ma altresì alle imprese ed agli enti locali.

All’evento, hanno preso parte Luigi Quinto, Presidente della Camera Amministrativa, Luigi Tarantino, Consigliere della II sezione del Consiglio di Stato e Giovanni Natali, Consigliere della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Puglia. Sono seguiti, poi, gli interventi degli avvocati Pietro Quinto, Luciano Ancora e Giuseppe Durano.

Le relazioni hanno interessato principali istituti del Codice dei Contratti, con un particolare focus sugli effetti dell’entrata in vigore dei principi del Codice sul processo in materia di appalti pubblici, e sulle novità introdotte dal Decreto correttivo e dal Decreto infrastrutture, di recente approvazione. In particolare, sono sati approfonditi i profili della responsabilità contabile degli amministratori e dei funzionari pubblici in tema di appalti e la disciplina del project financing.

“Continuano quindi le iniziative di approfondimento e formazione della Camera Amministrativa – ha dichiarato il Presidente Luigi Quinto – a conferma dell’impegno dell’associazione degli amministrativisti salentini per un aggiornamento continuo rivolto non solo ai giuristi ma altresì a tutti gli operatori che a vario titolo sono chiamati a confrontarsi con le nuove regole in materia di appalti pubblici. La novità dell’odierno incontro è che la tematica oggetto dell’evento formativo sarà indagata anche sotto il profilo della responsabilità contabile.