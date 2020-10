Start Cup Puglia 2020: incetta di premi per il progetto “Cibi Spray”, ideato da dottorande e studenti Unisalento

Incetta di premi alla Start Cup Puglia 2020 per CIBI spray, il progetto di un cerotto spray ecologico di facile utilizzo, capace di proteggere le ferite superficiali croniche e di rilevare la presenza di infezioni batteriche grazie a un feedback visivo, ideato da dottorande e studenti dell’Università del Salento: l’idea ha ottenuto il secondo posto assoluto (7mila euro e la partecipazione di diritto alla competizione nazionale PNI 2020) nella competizione tra progetti imprenditoriali innovativi organizzata da Start Cup Puglia e organizzata da ARTI in collaborazione con Regione Puglia, Comitato Promotore e PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione, e inoltre il premio dell’incubatore IC406 (mille euro e una targa), il premio Dhitech (un servizio di incubazione di quattro mesi e il supporto all’avvio dell’impresa) e il premio di Start Funding srl (creazione di una campagna di finanziamento su una piattaforma di equity crowdfunding, senza costi iniziali).

Il progetto di CIBI Spray è stato ideato da Annika Müsse e Gaia de Marzo, che seguono i corsi di dottorato di ricerca in Scienze Biologiche e Ingegneria dei Materiali congiunti tra Università del Salento e IIT – Center for Biomolecular Technologies sotto la supervisione del professor Massimo De Vittorio, ed è maturato nell’ambito del “CLab@Salento – Contamination Lab” dell’Ateneo salentino coordinato dai docenti Giuseppe Maruccio e Giustina Secundo, dove è stato formato un gruppo interdisciplinare con gli studenti UniSalento del corso di laurea magistrale in Ingegneria gestionale Piera Giorgia Ciullo, Marco Pagliara, Cristian Potenza e Vincenzo Tarentini.

«Abbiamo lavorato tanto in vista della partecipazione a questa importante competizione e siamo felici e onorati che il nostro lavoro abbia dato i suoi frutti», commenta Gaia de Marzo, «Nonostante la situazione difficile legata al Covid-19 ci abbia costretti a svolgere le attività e a confrontarci a distanza, siamo riusciti passo dopo passo a trasformare la nostra idea un vero e proprio progetto di impresa. Ci auguriamo che questo risultato sia un ulteriore trampolino di lancio, utile a continuare questo percorso verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati».

Nei mesi scorsi, il progetto aveva già vinto premi nell’ambito delle competizioni del CLab e il team aveva ricevuto il sigillo d’Ateneo dal Rettore Fabio Pollice.

«Sono molto contento per il risultato raggiunto dal team», commenta il professor Massimo De Vittorio, «Il risultato è frutto di un ottimo lavoro di squadra e di un’idea semplice e allo stesso tempo brillante. È un’ulteriore riprova che il nostro territorio ha grandi potenzialità e grandi talenti, e che è possibile trasformare i risultati della ricerca pubblica in prodotti commerciali all’avanguardia».

«L’affermazione di CIBI Spray è l’eccellente conclusione di un percorso iniziato da un’idea di ricerca coltivata in laboratorio e sviluppata sul piano imprenditoriale all’interno del CLab@UniSalento», aggiungono i professori Giuseppe Maruccio e Giustina Secundo, «Una chiara dimostrazione della capacità del sistema locale e del CLab di valorizzare l’innovazione attraverso percorsi dedicati ai giovani talenti e volti a sviluppare negli studenti creatività, spirito d’iniziativa, cultura d’impresa, capacità di saper tradurre idee in azioni».