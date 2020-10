“Chiacchiere matematiche sul presente”, all’Università del Salento un seminario con Chiara Valerio

“Chiacchiere matematiche sul presente” è il tema del seminario con la matematica e scrittrice Chiara Valerio, in programma all’Università del Salento giovedì 8 ottobre, alle ore 15.30 nell’aula R21 del complesso Ecotekne (via per Monteroni, Lecce). Organizzato nell’ambito dei “Colloqui” del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, il seminario sarà occasione per parlare della matematica come risorsa metodologica per ampliare lo spazio delle possibilità in cui viviamo, come strumento per intravedere nuove soluzioni politiche, economiche e sociali. La matematica, dunque, non come insieme di tecniche di calcolo ma come metodo per esplorare con fantasia e immaginazione; non come predisposizione genetica di pochi, ma fuoco che alimenta la vita, l’intenzione, di coloro che sono spesso considerati “grigi” matematici seduti dietro cattedre polverose.

Chiara Valerio

Classe 1978, Chiara Valerio ha scritto romanzi, racconti, critica letteraria e teatro. Il suo ultimo libro è “La matematica è politica” (Einaudi, 2020). Redattrice di “Nuovi Argomenti”, collabora con L’Espresso, Domani giornale e Vanity Fair. Con Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini cura “Ad alta voce” di Radio 3 e, sempre per Radio 3, conduce ogni domenica mattina il programma “L’isola deserta”. Per le edizioni nottetempo ha tradotto e curato “Flush”, “Freshwater” e “Tra un atto e l’altro” di Virginia Woolf. È la responsabile della narrativa italiana della casa editrice Marsilio. Ha un dottorato in Calcolo delle probabilità.

L’aula potrà accogliere al massimo 150 persone, che potranno accedere solo se munite di autocertificazione (scarica qui) e dovranno indossare la mascherina per tutta la durata del seminario.

Il seminario potrà essere seguito online.