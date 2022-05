‘Pari Opportunità e promozione d’impresa’, il nuovo seminario targato Federaziende. Ecco come iscriversi

Un seminario sulle misure agevolative per le piccole e medie imprese nazionali e regionali in cui confrontarsi sulle pari opportunità e la promozione delle attività commerciali e imprenditoriali. Sarà un evento tecnico importante quello a cui darà vita federaziende il prossimo 6 Giugno 2022, alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Lecce.

L’obiettivo è quello di far comprendere non solo il meccanismo di funzionamento di N.I.D.I., Fondo Impresa Donna, Titolo II e Resto al Sud, ma soprattutto di confrontare praticamente i vari incentivi che verranno analizzati uno ad uno per capire quanto convenga l’applicazione di una misura piuttosto che l’altra nel rispetto del principio delle pari opportunità nella promozione d’impresa, un principio-cardine che è particolarmente a cuore di Federaziende, la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati. Ospite d’onore Gabriella Ancora, Presidente Nazionale di C.I.U. Unionquadri, la Confederazione Italiana Unione delle Professioni Intellettuali.

C.I.U. Unionquadri è membro del C.N.E.L. (il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) che del C.E.S.E. (il Comitato Economico e Sociale Europeo).

Come iscriversi al seminario Federaziende

Potranno partecipare all’evento operatori del settore commercio e dell’artigianato o aspiranti imprenditori, Commercialisti e Consulenti del Lavoro previa registrazione dal link:

https://docs.google.com/forms/d/1hVy6AbUY7g2RwQjGfGuKHcrVtINAfrV_ipjwSOkxbQQ/edit?usp=sharing.

Gli interventi previsti

Dopo i saluti del Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci e della Presidente Nazionale di Federaziende, Simona De Lumè, avrà inizio l’evento coordinato da Simone Resinato, responsabile del Centro Assistenza Tecnica di Federaziende. Saranno previsti poi gli interventi ‘tecnici’ di:

Eleno Mazzotta (Segretario Generale di Federaziende e componente di Giunta della stessa C.C.I.A.A. di Lecce);

(Segretario Generale di Federaziende e componente di Giunta della stessa C.C.I.A.A. di Lecce); Alessandro Margiotta (Presidente C.d.A. Federaziende Confidi).

Mazzotta e Margiotta analizzeranno, mettendoli a confronto, gli incentivi attualmente messi in campo dal MI.S.E. e dall’Assessorato allo Sviluppo Economico Regionale.

Le conclusioni sono affidate a Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia che ha promosso la recente legge regionale sulle pari opportunità.

Info

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici di Federaziende: tel. 0832-606488, e-mail: federaziende@libero.it.