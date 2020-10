“Sensing & Monitoring”, aperte le iscrizioni alla tappa salentina dell’Hackathon “Hack for Med Tour”

Ricercare e supportare progettualità innovative nel mondo healthcare, abilitare e amplificare la capacità attrattiva di hub locali di eccellenza con competenze altamente specializzate per far crescere i progetti più innovativi, favorire la crescita e lo sviluppo di un ecosistema di startup in contesti locali, agevolare l’incontro tra giovani e professionisti esperti di diversi ambiti facendo emergere collaborazioni e iniziative di valore. Sono gli obiettivi dell’hackathon “Hack for Med Tour” lanciato da Medtronic, azienda leader nel mondo della tecnologia medica che lo scorso luglio ha promosso con l’Università del Salento, il CNR Nanotec e l’Istituto Italiano di Tecnologia la costituzione del “Salento Biomedical District”.

Proprio per questo, la prima tappa del progetto – con l’organizzazione di Onde Alte – si svolgerà da Lecce, interamente online, dal 29 al 31 ottobre 2020, e si concentrerà su “sensing & monitoring”, settori nei quali la città e il territorio salentino sono particolarmente ricchi di competenze, risorse e infrastrutture. Altre tappe si svolgeranno a Napoli (su “connected care & digital health”), Mirandola (su “bioplastic solutions for health”), fino all’evento conclusivo di Milano.

L’hackathon è aperto a tutti gli attori in grado di portare innovazioni originali, significative e di valore nel settore healthcare e consentirà l’accesso a un programma di accelerazione dei progetti più innovativi: si sfideranno giovani imprenditori, neolaureati o laureandi, start up e tutti coloro che intendono sviluppare progetti innovativi e di valore in ambito medtech.

Per la tappa di Lecce, in particolare, si cercano progetti in grado di supportare l’assistenza sanitaria rendendola più preventiva, predittiva, capillare e personalizzata per tutti. Possono iscriversi all’hackathon singoli o gruppi con progetti innovativi (call for projects), e aziende, centri di ricerca o esperti con competenze in ambito healthcare, tecnologie applicate al settore biomedico, business development, marketing, finances con forte esperienza nel settore medicale (call for experts). I team vincitori potranno accedere a un “advisory program” di I e II livello ed essere accompagnati dai partner dell’iniziativa nella definizione e consolidamento del progetto.

Per ogni ulteriore informazione e per iscriversi, a disposizione il sito www.hackformed.com.