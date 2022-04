Mancanza dei titoli per disporre del demanio e visuale del panorama limitata, negata la costruzione di un chiosco

Con la sentenza n. 545 del 5 aprile scorso la I Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, Presidente Antonio Pasca, Estensore Silvio Giancaspro, ha respinto il ricorso proposto da una società che aveva presentato un progetto per l’installazione di una struttura destinata ‘a chiosco bar e servizi per la balneazione’ in località Punta Prosciutto; tuttavia, il Comune di Porto Cesareo aveva rigettato il progetto del privato perché ritenuto incompatibile con il regime vincolistico di riferimento dell’area, alterandone il contesto.

I giudici di “Via Rubichi, aderendo alle tesi dell’Amministrazione della località rivierasca, difesa dall’Avvocato Francesco G. Romano, ha rigettato il ricorso poiché, da un lato, il progetto era funzionalmente correlato alla attività balneare, senza che però il richiedente avesse alcun titolo per disporre del demanio marittimo; ciò, dunque, impediva la concreta erogazione dei servizi.

Inoltre, il Giudice ha ritenuto legittima e “non irragionevole” la perplessità del Comune – soprattutto in relazione all’area in questione – riguardo alle dimensioni dell’intervento, la sua ubicazione in corrispondenza dell’accesso alla spiaggia e la “limitazione alla visuale panoramica da e verso il mare”.