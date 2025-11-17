Psicologia nell’Emergenza Quotidiana, a Salice Salentino arriva il servizio di supporto psicologico gratuito

Si è svolta questa mattina, lunedì 17 novembre, presso Palazzo Adorno la conferenza stampa di presentazione della convenzione “Psicologia nell’Emergenza Quotidiana”, promossa dal Comune di Salice Salentino in collaborazione con la Cooperativa Sociale Epsylon di Arnesano, con il patrocinio della Provincia di Lecce.

Il progetto, della durata iniziale di due anni, offrirà ai cittadini servizi psicologici completamente gratuiti, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni emergenti del territorio, anche alla luce delle fragilità emerse nel periodo post-pandemico.

La convenzione rappresenta un passo importante per rafforzare la rete di sostegno alle persone e alle famiglie, integrando i servizi socio-sanitari tradizionali con un approccio di prevenzione, ascolto e accompagnamento.

“Con questa convenzione intendiamo rafforzare la rete di sostegno alle persone e alle famiglie del nostro territorio,” – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Marco Ligori. I servizi socio-sanitari tradizionali, pur fondamentali, non sempre riescono a intercettare e rispondere a tutte le fragilità che emergono nella quotidianità. Questo progetto rappresenta un’opportunità importante per promuovere il benessere psicologico, prevenire fenomeni di emarginazione e offrire un supporto concreto e qualificato a chi ne ha bisogno. È un servizio a costo zero per il Comune ma di grande valore per i cittadini, frutto di una collaborazione virtuosa con il terzo settore.”

Il Sindaco di Salice Salentino Mimino Leuzzi ha aggiunto: “Come Amministrazione comunale abbiamo il dovere di prenderci cura della salute mentale dei nostri concittadini con la stessa attenzione che dedichiamo alla salute fisica. Questo progetto nasce dall’ascolto dei bisogni reali delle famiglie e delle persone più fragili. Ringrazio la cooperativa Epsylon per aver messo a disposizione le proprie competenze professionali a servizio della nostra comunità. È un esempio concreto di come il pubblico e il privato sociale possano collaborare efficacemente per il bene comune.”

I servizi offerti

Il progetto “Psicologia nell’Emergenza Quotidiana” prevede interventi di prevenzione del disagio e sostegno psicologico completamente gratuiti per i residenti, tra cui: Psicoterapia e sostegno psicologico individuale; laboratori psico-educativi per famiglie con minori in situazioni di disagio; sostegno alla genitorialità attraverso colloqui individuali e di coppia; sostegno al lutto e servizio di ascolto e prima accoglienza per problematiche legate a dipendenze, disturbi alimentari, situazioni di maltrattamento e abuso

Le attività si svolgeranno presso la sede della Cooperativa Epsylon ad Arnesano, oppure presso i locali messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Salice Salentino nella Libreria di Comunità del Convento, spazi che garantiranno la massima discrezionalità e riservatezza agli utenti. In casi particolari sarà inoltre possibile usufruire dei servizi anche in modalità online.

Per ulteriori informazioni sul progetto e per accedere ai servizi, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Salice Salentino.