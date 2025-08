Rimodulato temporaneamente il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale di Casarano

Il Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Lecce, ha rimodulato, temporaneamente e in via di urgenza, il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc) dell’Ospedale di Casarano a causa della carenza di Medici Specialisti in Psichiatria nonché del Personale Infermieristico assegnato.

Sono sospesi i nuovi ricoveri e rimane comunque assicurata l’assistenza medica e infermieristica ai Pazienti tuttora ricoverati.

Il Servizio in pronta disponibilità notturna e festiva per i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura continua a essere garantito dal Spdc dell’Ospedale di Scorrano; gli accessi e le richieste di consulenza psichiatrica e/o di ricovero, eventuali accessi autonomi e diretti saranno presi in carico dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Scorrano. Occorre sottolineare che i reparti di Psichiatria di “Via Miglietta”, con sedi nei Presidi ospedalieri di Lecce, Galatina e Scorrano soddisfano pienamente i bisogni di ricovero e trattamento dei pazienti; la mobilità passiva infatti (ovvero i ricoveri fuori provincia) è pari a zero. In alcun modo quindi questa temporanea rimodulazione mette in discussione la qualità delle cure e l’appropriatezza clinico-gestionale delle attività di ricovero in condizioni di sicurezza dei pazienti.

La Direzione Strategica ha dato mandato al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Serafino De Giorgi, di verificare tutte le opzioni utili finalizzate al ripristino delle attività assistenziali, garantendone però appropriatezza e sicurezza per le persone ricoverate e per gli operatori dei servizi sanitari.

Rispetto al Reparto di Anestesia e Rianimazione di Casarano Giuseppe Pulito, coordinatore dei Reparti di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Sanitaria Locale, ha elaborato, esclusivamente per il periodo estivo, una proposta di accorpamento temporaneo della Terapia Intensiva di Casarano con le altre Unità operative di Terapia Intensiva aziendali. La proposta – già praticata in altre Regioni Italiane – deriva dalla necessità di garantire il servizio di Anestesia e Rianimazione pur dinanzi alla carenza di Medici Specialisti in questa specializzazione, questione – come è noto – non locale o regionale ma nazionale. Un Reparto di Anestesia richiede un alto livello di specializzazione e una presenza costante di medici e infermieri qualificati: per ottimizzare quindi le risorse umane disponibili, per garantire le urgenze e la continuità e qualità dell’assistenza sanitaria, è stata proposta una maggiore cooperazione tra unità operative, con conseguente riorganizzazione del personale.

L’accorpamento è limitato al periodo estivo e viene attuato con un’attenta pianificazione e coordinamento tra le direzioni sanitarie delle diverse strutture, con il coinvolgimento di tutti gli operatori interessati.

Nessuno stop all’assistenza quindi ma una riorganizzazione funzionale e necessaria, nel Spdc, come nella Rianimazione, che non crea disagi a utenti e operatori.