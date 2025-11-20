Settimana bianca: perché scegliere Obereggen

Obereggen (più raramente San Floriano)è una piccola frazione di Nova Ponente, ed è una delle località sciistiche ed escursionistiche più importanti della Val d’Ega (Eggental in tedesco).

Se state valutando la possibilità di una settimana bianca in Alto Adige, Obereggen è una scelta ideale perché qui si trova uno dei comprensori sciistici più rinomati di tutto il territorio altoatesino.

Inoltre, anche quando non si scia, qui è possibile vivere momenti di assoluto relax e godere di panorami incantevoli. È anche possibile, in breve tempo, raggiungere alcuni borghi e città turisticamente interessanti.

Ecco dunque alcuni consigli per la vostra prossima settimana bianca.

Il vostro soggiorno a Obereggen

Durante una settimana bianca, se si vuole godere del massimo relax, cosa può esserci di meglio di un hotel con piscina riscaldata esterna in montagna? È quello che offre l’Hotel Cristal di Obereggen, la struttura 4 stelle superior gestita da molti anni dalla famiglia Thaler. Ma la piscina esterna è soltanto uno dei tanti servizi proposti, troverete infatti anche una piscina interna con vista panoramica, aree per il fitness e palestra con istruttore, area saune, vasca d’immersione, bagno con fango, trattamenti wellness, camere e suite spaziose, cucina di alto livello e tanto altro.

Il comprensorio sciistico Latemar – Obereggen/Pampeago/Predazzo

Il comprensorio sciistico Latemar – Obereggen/​Pampeago/​Predazzo si trova in una zona compresa tra la Val d’Ega e la Val di Fiemme.

La stagione sciistica 2025/2026 inizierà il 28 novembre 2025 e terminerà il 19 aprile 2026; gli appassionati di sci e di snowboard avranno quindi più di quattro mesi a disposizione per divertirsi sui circa 49 km di piste perfettamente preparate. Ci sono possibilità per tutti gli sciatori, che siano principianti oppure esperti: 9,3 km di piste facili (blu), 32,8 km di piste intermedie (rosse) e 6,9 km di piste difficili (nere).

Gli impianti di risalita sono 18 e i prezzi degli skipass sono 69 euro per gli adulti e 49 euro per gli adolescenti.

Chi pratica lo sci di fondo ha a disposizione le piste di Nova Levante-Carezza, Passo Lavazè e Nova Ponente.

Se invece ci si vuole divertire con lo slittino, si può sfruttare la pista “Obereggen”, lunga circa 2,5 km. Parte dalla Malga Epircher Laner e arriva a Obereggen. Un’altra possibilità è la pista “Absam”, lunga 750 m e raggiungibile con l’impianto Telemix “Laner” (seggiovia e cabinovia).

Non solo sci in Val d’Ega

Soggiornare in Val d’Ega durante l’inverno non è solo sci, ma anche eventi tradizionali. Partendo dal vostro Hotel Cristal, per esempio, potrete raggiungere in 30 minuti d’auto la località di Cornedo all’Isarco, dove il 30 novembre 2025, nell’Astrovillaggio di Collepietra, si terrà il tradizionale mercatino di Natale.

In 35 minuti d’auto si può raggiungere anche Bolzano, dove dal 28 novembre 2025 fino al 6 gennaio 2026 sarà aperto il più grande mercatino di Natale dell’Alto Adige: quest’anno ci saranno ben 112 espositori e 3 grandi stand gastronomici, per una manifestazione che annualmente richiama circa un milione di visitatori.

Altri eventi interessanti sono la sfilata tradizionale dei Krampus (5 dicembre) e l’Aperitivo di Avvento e la vendita degli alberi di Natale (7 dicembre), entrambi in Piazza della Chiesa, a Nova Levante.

Da non perdere, infine, a Nova Ponente, l’escursione con fiaccole e falò, vin brûlé fatto in casa e rinfrescoche si terrà l’11 dicembre.