Lecce all’avanguardia, il settore Lavori Pubblici adotta il BIM e si allinea agli standard europei

Il Comune di Lecce compie un importante passo verso la modernizzazione e l’allineamento con le direttive europee. Il settore Lavori Pubblici, infatti, sta implementando il Building Information Modeling (BIM), un processo digitale che rivoluziona la gestione dei progetti edili.

A darne notizia è il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Roberto Giordano Anguilla, il quale sottolinea con orgoglio che “la nostra amministrazione è al passo con gli standard europei”.

Cosa significa BIM?

Il BIM è un metodo di progettazione e gestione digitale che crea un modello informativo virtuale di un’opera edilizia. Questo modello raccoglie tutte le informazioni relative all’edificio, dalla sua fase di pianificazione fino alla manutenzione. In pratica, è come avere un “gemello digitale” della costruzione, che permette di simulare, analizzare e gestire ogni aspetto del progetto in modo più efficiente e preciso.

L’adozione del BIM è diventata un’esigenza per le pubbliche amministrazioni, come stabilito dal decreto legislativo 36 del 2023, il nuovo codice dei contratti. Questo decreto impone l’uso di tali metodologie tecnologiche per i progetti che superano i 2 milioni di euro.

Il percorso del Comune di Lecce

Il Comune di Lecce ha agito prontamente. A febbraio 2025, la giunta di Palazzo Carafa ha approvato la delibera n.38, che ha dato il via all’organizzazione degli uffici secondo i principi del BIM.

Per facilitare la transizione, il settore Lavori Pubblici ha usufruito di un supporto gratuito, fornito da Stress Scarl, con un finanziamento PNRR. Questo ha permesso la creazione di linee guida specifiche e l’avvio di un piano di formazione per i dipendenti comunali. Inoltre, sono stati definiti i piani per l’acquisto di nuovi strumenti hardware e software necessari.

Queste iniziative gettano le basi per una programmazione del lavoro più moderna ed efficiente. Il Vicesindaco Anguilla ha espresso un ringraziamento speciale al geometra Gianluca Margiotta per il suo impegno e il lavoro svolto in questa direzione.

Con l’adozione del BIM, Lecce non solo rispetta i nuovi obblighi normativi, ma si posiziona come una città all’avanguardia, in grado di “parlare una lingua europea” e di competere con qualsiasi studio di progettazione a livello internazionale. Questo rappresenta un importante passo avanti per l’amministrazione, che dimostra di essere pronta a investire nell’innovazione per il futuro della città.