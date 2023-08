Porto Cesareo dichiara guerra alla sosta vietata, attivo il sistema di ‘autoscan capture’

Una città più ordinata, bella, civile e sempre più fruibile. Il Comune di Porto Cesareo dichiara guerra alla sosta vietata, specialmente in questi giorni nei quali la località rivierasca, è meta di turisti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo.

È attivo sul territorio comunale, infatti, un sistema di controllo chiamato ‘autoscan capture’. Consiste in una telecamera situata su un’auto della Polizia Municipale, che permette di accertare in tempo reale le violazioni in materia di sosta vietata, generando filmati e elevando sanzioni in modalità statica, oppure in movimento.

Inoltre, consente di identificare i veicoli non assicurati, con denuncia di furto, con revisione scaduta, sottoposti a fermo amministrativo e presenti in una “black List”.

Un ottimo mezzo a disposizione dei Vigili Urbani per il controllo del territorio, migliorandone la sicurezza stradale e riducendo l’incidentalità e la sicurezza pubblica.