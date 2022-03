Il punto della situazione sul campionato di serie B 2021-2022

Momento intenso e piuttosto delicato, quello che stiamo attraversando per il campionato di serie B. Tra le gerarchie fondamentali in termini di vetta della classifica, vediamo come per il Monza, il Pisa e la Cremonese, questo sia un frangente molto positivo, all’interno di una lunga stagione come quella della regular season.

La Cremonese pur guidando la classifica in divenire, è davvero vicina rispetto alla seconda in classifica, il Pisa di Luca D’Angelo, ma bisogna tenere d’occhio questo Monza, che viaggia con una media di 13 punti sui 15 disponibili, ottenuti durante le ultime cinque uscite. Non a caso nessuna squadra del campionato di serie B ha fatto meglio in questo girone di ritorno, in particolare bisogna segnalare il calo e la flessione di tre squadre, sempre in termini di alta classifica.

Il girone di ritorno per il Lecce di Baroni

Si tratta del Lecce di Marco Baroni, ma anche del Brescia e del Benevento. Il Brescia era stato protagonista di un importante avvio di stagione, dove le Rondinelle nel girone di andata sembravano davvero lanciate in termini di media punti e di gioco. C’è stato poi un callo sostanziale, anche se l’attuale posizione in classifica non condanna ancora la stagione della compagine bresciana.

Momento davvero complicato invece per il Lecce di Marco Baroni, che non vince da più di quattro gare. Le ultime uscite contro il Parma, il Cosenza, il Brescia e il Perugia, sono state partite molto difficile, nella gestione della gara e nel risultato finale per una squadra che può comunque contare su un’idea di gioco e un organico di livello. Tuttavia l’ultima vittoria risale alla gara interna contro l’Ascoli, battuto 3-1 con reti di Pablo Rodriguez e doppietta di Massimo Coda. La rese dei marchigiani è stata invece realizzata da Federico Riccio, quando il risultato era ancora sul 2-0.

La classifica in divenire per il campionato di serie B

Lecce, Brescia, Benevento e Frosinone, non sono ancora fuori dai giochi, specialmente se si ragiona in termini di playoff, piuttosto che di promozione diretta.

Ci sono ancora molte gare che devono essere disputate, un aspetto questo che riguarda sia il vertice che la bassa classifica. Il pareggio contro il Cosenza ottenuto in trasferta allo stadio San Vito Marulla è piuttosto esplicativo di come non sia semplice andare a vincere certe gare, soprattutto contro squadre a caccia di punti che lottano per la salvezza.

Anche il girone di ritorno del Brescia è un chiaro segnale e un campanello d'allarme per le squadre di vertice che ambiscono alle posizioni più elevate in classifica. Ascoli, Cittadella e Perugia sono squadre con cui bisogna fare i conti che possono diventare ostiche. Per queste ragioni è importante preparare e affrontare ogni sfida che resta da disputare come se fosse una finale di playoff.

Come terminerà il campionato di serie B 2021-2022

I punti a disposizione e le dinamiche di vertice non escludono che possa esserci un ritorno di formazioni come Benevento, Frosinone e Brescia, mentre il Lecce, tra tutte è la squadra che pur non vincendo da un mese, resta aggrappata al treno promozione, almeno allo stato attuale della classifica del campionato cadetto. Le prossime gare per gli uomini di Marco Baroni saranno però fondamentali, a partire dalla sfida di vertice contro il Frosinone, mentre la Cremonese affronterà la Reggina e il Pisa sarà in trasferta a Benevento. La trasferta con la Ternana e la gara successiva contro la Spal in casa, possono dirci di più sulle dinamiche della classifica di serie B, sperando di cogliere un passo falso da parte di Cremonese, Monza e Pisa. Bisogna però fare attenzione anche a trasferte come quella contro la Reggina del prossimo 18 aprile, mentre Lecce-Pisa, in programma per la 36esima giornata di campionato, ha il sapore dello spareggio promozione, anche se ci sono molte gare da disputare e da valutare prima di arrivare al turno in programma per il 25 aprile 2022. Si chiude la stagione di regular season con la trasferta di Vicenza e la gara interna contro il Pordenone, in scena venerdì 6 maggio.

Con la 38esima giornata la stagione di regular season volgerà al termine e ci consegnerà la classifica finale del campionato di serie B. Attualmente però le prime sei formazioni in classifica hanno ancora un buon margine per centrare la promozione, anche perché nessuna di queste squadre ha staccato le altre contendenti, favorendo un girone di ritorno piuttosto dinamico, equilibrato e combattuto. Resta da capire se il Monza riuscirà a tenere questo passo e come si comporteranno Cremonese, Pisa, Lecce, Brescia e Benevento, fino al termine del campionato di B.