Gallipoli promuove il soggiorno termale per gli over 65, un’opportunità di cura e socialità a Contursi Terme

L’Amministrazione Comunale di Gallipoli conferma anche per quest’anno la propria attenzione verso le politiche sociali dedicate alla terza età, annunciando l’apertura dell’ avviso pubblico per la partecipazione al soggiorno termale in programma a Contursi Terme, dal 28 settembre al 10 ottobre 2025.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione, rappresenta non solo un’occasione di cura e prevenzione sanitaria grazie alle cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche un momento di aggregazione e socializzazione per i cittadini ultrasessantacinquenni.

“Sostenere attività che favoriscono il benessere psicofisico dei nostri anziani – sottolinea il Sindaco Stefano Minerva– significa promuovere una comunità più solidale, capace di valorizzare chi ha contribuito a costruirla”.

Sono 58 i posti disponibili, destinati a residenti di età non inferiore a 65 anni compiuti. Per i cittadini con più di 75 anni è richiesta una certificazione attestante l’autosufficienza e l’idoneità psico-fisica. Non sono ammessi soggetti con invalidità al 100%.

La quota di partecipazione sarà modulata in base al valore dell’Isee, con contributi che vanno da un minimo di 190 euro fino a un massimo di 760 euro. La cifra comprende vitto, alloggio e cure termali prescritte; resta esclusa l’eventuale tassa di soggiorno. Le domande, redatte su apposito modello, dovranno essere consegnate al Protocollo comunale (via Pavia, s.n.c.) entro le ore 12.00 del 15 settembre 2025, corredate dalla documentazione medica e amministrativa richiesta (certificazione di idoneità psico-fisica, attestazione ISEE, prescrizione di cure termali).

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali ai numeri 0833 275593 / 96 / 74 / 81. A supporto dei cittadini è attivo anche lo Sportello di cittadinanza digitale (tel. 342 0634879, anche whatsapp – email: [email protected]), disponibile presso la sede comunale nei giorni e orari indicati.