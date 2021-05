Miggiano, al via la somministrazione al personale scolastico dei vaccini in modalità drive

Continua spedita la campagna vaccinale anche in Salento dove è partita la somministrazione delle seconde dosi di vaccino al personale scolastico. A Miggiano, il quartiere fieristico è ancora una volta a disposizione del territorio: a partire da sabato 8 maggio, infatti, fino a domenica 16 maggio, si potranno effettuare le seconde dosi di vaccino per il personale scolastico di tutte le scuole del distretto sanitario di Gagliano del Capo in modalità drive.

L’amministrazione comunale di Miggiano scende così in prima linea per spingere l’acceleratore sulla campagna vaccinale, mettendo a disposizione del Distretto sanitario, la sede di Expo 2000, progetto fieristico che organizza più eventi nel corso dell’anno.

“In tempo di emergenza così come in tempo ordinario, Miggiano non manca di offrire il proprio contributo per una buona causa”, ha dichiarato il sindaco Michele Sperti. “In verità è la mission di Expo, offrire servizi e vantaggi alla popolazione del sud Salento. Ne abbiamo la capacità e ne abbiamo la forza grazie ad una collaudata macchina organizzativa costituita da amministratori, dipendenti e volontari della locale Protezione civile”.