Soroptimist International Maglie-Sud Salento, nasce l’associazione tutta al femminile

Nel cuore del Salento, nella cittadina della provincia che più di tutte è cresciuta grazie alla volontà di donne benefattrici, nasce il Soroptimist International Maglie-Sud Salento. Un centro nevralgico per promuovere le eccellenze femminili del territorio: è stata la vicepresidente internazionale Vesselina Tzvetatova, alla presenza della presidente dell’Unione italiana Mariolina Coppola, a consegnare la Charte ufficiale del rinomato club.

Il Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne di elevata specializzazione professionale, nato negli USA, a Oakland, nel 1921, oggi è diffuso in 132 paesi e conta oltre 3000 Club. Maglie sarà il fulcro e promuoverà le molteplici eccellenze e le potenzialità femminili di un territorio vasto che ha come centri Galatina, Casarano, Tricase ed Otranto e si estende lungo la costa adriatica sino al Capo Santa Maria di Leuca, comprendendo anche la Grecìa Salentina.

Il nascente club è il frutto di tante esperienze condivise nel territorio, che hanno dato la possibilità di conoscere la forza, la bravura e le diverse potenzialità di un’operosità al femminile di cui il Salento è ricco. Promotore è il Club di Lecce presieduto da Alessia Ferreri e nasce grazie all’entusiasmo e alla volontà della madrina Maria Rosaria Buri Barsi.

Sarà Giusi Portaluri la presidente del prestigioso club, caratterizzato da donne impegnate nei diversi settori del mondo del lavoro, per i prossimi due anni. Le socie rappresentano categorie professionali differenti, diversità indispensabile per favorire il dibattito ed accrescere la rete e la circolazione d’idee fondamentali per la creazione di progetti.

Le “sorelle optimiste”, infatti, creano opportunità per trasformare la vita delle donne tramite la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale e promuovono il potenziale delle donne, il sostegno all’avanzamento della condizione femminile e l’accettazione della diversità.

Dopo la cerimonia ufficiale di fondazione, tenutasi ieri presso la sala Etnografica del museo civico L’Alca di Maglie, a sancire l’inizio del nuovo percorso è stata la cena inaugurale presso Villa Vergine. Il club Maglie Sud Salento ha avuto il patrocinio del comune di Maglie, della Provincia e Regione Puglia – Commissione Pari Opportunità, dell’Università del Salento e del Museo Civico L’Alca Maglie.