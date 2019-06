Stop all’erogazione dell’acqua il 13 giugno a Lequile e San Pietro in Lama, razionalizzare il consumo

Certo, sicuramente qualche disagio lo creeranno, soprattutto a coloro che non ne sono a conoscenza, ciononostante, questi lavori, a parte le fisiologiche problematiche temporanee, sono utili a fare sì che il servizio offerto migliori e che i cittadini che ne usufruiscono possano riceverne vantaggi.

Acquedotto Pugliese sta effettuando una serie di interventi per il miglioramento del servizio presso gli interi abitati di Lequile e San Pietro in Lama. I lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica il 13 Giugno 2019 presso gli interi abitati di Lequile e San Pietro in Lama dalle 08:00 alle ore 16:00 per un totale di 8 ore.

Difficoltà saranno avvertite esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Per questi motivi Aqp raccomanda i residenti dell’area interessata a razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Naturalmente si potranno ricevere informazioni contattando il numero verde 800.735.735, collegandosi al sito internet www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”), oppure consultando i social netwok Twitter, account @AcquedottoP e Facebook

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.