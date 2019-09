Stop all’acqua nel comune di Cutrofiano, giovedì 5 settembre razionalizzare i consumi

Sarà una giornata di disagio quella che aspetta i cittadini di Cutrofiano nella giornata di giovedì 5 settembre.

Acquedotto Pugliese, infatti, sta effettuando una serie di interventi per il miglioramento del servizio nella cittadina salentina e i lavori riguarderanno l’inserzione di nuove opere acquedottistiche in Via Trieste.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica, ripetiamo, il giorno 05 settembre 2019 dalla strada interessata alle operazioni e in quelle limitrofe.

Lo stop avrà la durata di 8 ore a partire dalle 8:00 con ripristino alle 16:00.

Dove saranno avvertiti i disagi

I disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese, quindi, raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

A chi rivolgersi per informazioni

I cittadini che ne vorranno sapere di più potranno contattare il numero verde 800.735.735, oppure collegarsi al sito internet www.aqp.it accedendo alla sezione “Che acqua fa?”, via Twitter, all’account @AcquedottoP oppure tramite Facebook.