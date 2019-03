Lequile otto ore senz’acqua. Ecco le strade dove si possono verificare disagi

Per permettere ai suoi tecnici di effettuare alcuni lavori di manutenzione del tronco idrico, Acquedotto Pugliese sospenderà l’erogazione idrica in alcune strade del Comune di Lequile. I residenti di largo Crocefisso, San Vito e le vie limitrofe non devono rimanere sorpresi se giovedì 7 marzo 2019 resteranno senz’acqua dalle ore 8:00. Gli interventi dureranno più o meno otto ore, fino alle 16.00 quando il servizio sarà ripristinato.

Questo non significa che tutti i cittadini delle strade ‘interessate’ avranno problemi. I disagi, come ormai noto, saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

In ogni caso, tutto tornerà alla normalità nel pomeriggio. Il consiglio per ridurre al minimo gli inconvenienti è quello di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni

Tante le opzioni messe a disposizione da Acquedotto Pugliese per chiunque voglia avere informazioni più dettagliate. C’è il numero verde da chiamare: 800.735.735, la sezione “Che acqua fa?” sul sito www.aqp.it e i social: l’account Twitter @AcquedottoP e la pagina Facebook ufficiale.

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio. Basta aderire alla newsletter “myaqpaggiorna”.