Un servizio di ascolto e assistenza a portata di mano

Dopo la prima esperienza conclusa con successo, nel Comune di San Cesario di Lecce riprende l’attività dello sportello di primo ascolto: un servizio capace di fornire supporto psicologico, gratuito, a cittadini residenti che abbiano la necessità di confrontarsi e dialogare con professionisti esperti nel Settore.

Lo sportello si configura come un servizio di consulenza in grado di ascoltare e recepire, promuovere e sostenere i cittadini che vi si rivolgono.

È uno strumento di prevenzione primaria atto a promuovere la qualità della vita incentrata su uno stato di benessere a livello fisico, psichico e sociale non solo nel singolo cittadino ma nell’intera comunità, creando reti sociali di supporto che interagiscano tra di loro.

L’iniziativa è avviata per creare un punto di riferimento facilmente accessibile per la Cittadinanza, dove le persone che vivono anche un disagio psicologico, possono trovare una prima risposta ai propri interrogativi e una prima forma d’aiuto.

Questa opportunità rappresenta il primo contatto con una figura d’aiuto, costituendo via via una presa in carico continua e articolata.

Al servizio possono accedere i cittadini residenti nel Comune di San Cesario con prenotazione effettuabile telefonicamente all’ufficio dei servizi sociali 0832 205366 (interno 6 e 2), inviando una e-mail all’indirizzo preposto:[email protected], oppure recandosi presso gli uffici.

Ci si può rivolgere allo sportello per disagi di vario genere, per affrontare problemi o novità della propria vita (lutti, separazioni, gravidanza, gestione dello stress, gestione dei conflitti, patologie cliniche più specifiche quali ansia, depressione, ecc…); può accedere al servizio la cittadinanza scolastica: gli insegnanti, i genitori e gli alunni per problematiche più specifiche inerenti il sistema scolastico.

Lo sportello di ascolto è attivo il secondo lunedì del mese dalle 9:00 alle 11:00 e il quarto lunedì del mese dalle 16:00 alle 18:00.