Proseguono i lavori di Acquedotto Pugliese, il 13 maggio Squinzano senza acqua

Recuperare il tempo perso a causa dell’emergenza e dare vita a tutti quei lavori che, a causa del coronavirus, sono rimasti bloccati per quasi due mesi.

Proseguono gli interventi di Acquedotto Pugliese per il miglioramento del servizio in vari comuni del Salento e, per consentire l’installazione di nuove opere, nella giornata del 13 maggio, presso alcune strade dell’abitato di Squinzano sarà necessario sospendere l’erogazione idrica.

Nel comune del Nord Salento lo stop dell’acqua riguarderà via Lungomare Nord, via Lecce, via Pesce Trombetta, via Coltello di Mare, via Rondine di Mare e vie limitrofe di Casalabate e durerà dalle dalle 08:00 alle ore 16:00 per un totale di 8 ore.

Come sempre i disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

L’Ente di “Via Cognetti”, raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per maggiori informazioni si potranno contattare il numero verde 800.735.735; consultare il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”); oppure collegarsi ai profili social Twitter, account @AcquedottoP e Facebook.

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.