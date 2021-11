StampaeStampe.it: dagli striscioni alle etichette, personalizzazione e alta qualità

Con una specializzazione nel campo dei servizi e prodotti web-to-print inaugurata nel 2002, StampaeStampe.it mette a disposizione servizi di stampa digitale in alta qualità che spaziano dai pannelli forex ai volantini. Una consulenza che interessa ogni aspetto del progetto richiesto dal cliente s’unisce al vantaggio di promozioni su numerose tipologie di articoli, come rivelano le migliaia di recensioni verificate.

L’azienda presenta servizi di stampa digitale che si rivolgono all’intero panorama nazionale ed europeo. Per rispettare standard di eccellenza, è stato implementato un processo realizzativo alla cui base troviamo moderne tecnologie di stampa e personale qualificato.

Aspetti cruciali di una proposta che garantisce articoli personalizzabili che non scendono a compromessi quanto a qualità, nel rispetto dei tempi desiderati dal cliente.

L’e-shop consente di elaborare preventivi in tempo reale, relativi a un catalogo di cui fanno parte, tra gli altri, sticker personalizzati, roll up, forex, etichette in bobina, plexiglass, adesivi, carta, pannelli rigidi ed espositori per fiere.

Ma con appena qualche click si possono realizzare anche prodotti di stampa digitale di piccolo formato, quali biglietti da visita, brochure, pieghevoli, depliant, etichette adesive e volantini.

L’offerta rende subito accessibile la realizzazione del proprio progetto di comunicazione o pubblicitario, sia per i contesti interni che per gli esterni. A disposizione dell’acquirente c’è infatti un’ampia gamma di materiali, associati a una sorprendente qualità di stampa e tariffe concorrenziali.

In merito alla convenienza, la sezione “Promozioni” permette di scoprire tante ulteriori opportunità di risparmio. Senza contare l’applicazione di prezzi più contenuti per chi sceglie la data più lontana di spedizione.

Il riscontro delle esperienze d’acquisto raccolte nelle 3.270 recensioni riportate da Feedaty certifica la soddisfazione espressa dai clienti.

Scopri StampaeStampe.it e digita il codice promo “BENVENUTO10”, avrai subito a disposizione il 10% di sconto sul tuo primo ordine!