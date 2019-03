Superenalotto, vinti 25mila euro a Lequile. Caccia al fortunato vincitore di 70mila euro: ha tempo fino al 15 marzo

Uno ha vinto 25mila euro nell’ultimo concorso del SuperEnalotto. L’altro non ha ancora riscosso il suo ‘consistente’ premio: ben 70mila euro. Sempre di fortuna si tratta, sia nel caso del giocatore di Lequile raggiunto dalla Dea Bendata che gli ha fatto sfiorare il Jackpot sia dello ‘sconosciuto’ che ha scelto un’altra strada per sfidare la sorte: quella più tecnologica delle App.

Vinti 25mila euro a Lequile

Lequile è stata la seconda tappa della Dea che si è fermata anche a Polignano a Mare nell’ultimo concorso del SuperEnalotto. In entrambe le cittadine pugliesi è stato sfiorato il sei. Il cinque ha regalato due premi da 25mila euro.

Il Jackpot, come riferisce Agipronews, nel frattempo ha raggiunto i 115,4 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e sesto nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia. Restando in casa, in Puglia l’ultimo Jackpot è invece quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.

Caccia al salentino che ha vinto 70mila euro: c’è tempo fino al 15 marzo

Ha solo 9 giorni di tempo per riscuotere una vincita da oltre 70 mila euro al SuperEnalotto, il vincitore della provincia di Lecce che ha giocato online due euro al concorso numero 150 di sabato, 15 dicembre 2018.

La giocata è stata effettuata venerdì, 14 dicembre intorno alle ore 22.00, tramite l’App SuperEnalotto. Chiunque abbia il sospetto di aver vinto può controllare i numeri della sestina vincente: 5, 23, 36, 42, 47, 79 Jolly 56, SuperStar 32.

Sisal, si legge ancora su Agipronews, segnala che il possessore della ricevuta di gioco vincente ha ancora solo 9 giorni per riscuotere il premio. E deve fare anche in fretta visto che dovrà recarsi in uno degli uffici premi di Sisal nelle sedi di Roma (Viale Sacco e Vanzetti, 89) o Milano (Via A. Tocqueville 13), portando con sé la carta d’identità, il codice fiscale, la stampa dettaglio della giocata vincente.

I termini per la riscossione del premio – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale – scadranno venerdì 15 marzo 2019.