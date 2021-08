Taviano si espande con nuove strade e comparti. Tanisi, “Impegnati per lo sviluppo urbanistico ed economico”

A Taviano l’apertura della nuova strada diventa realtà anche per quanto riguarda gli atti formali che sono stati espletati la settimana scorsa nell’aula consiliare del comune. Alla presenza del notaio Federica Filoni, i cittadini proprietari dei comparti 2 e 3 già approvati e resi edificabili in un precedente Consiglio Comunale, hanno firmato per la cessione bonaria di parte dei loro lotti a vantaggio dell’Ente per consentire l’attraversamento della nuova strada, come prolungamento di via Benedetto Croce e che dovrebbe sfociare su via Alezio e che, come concordato dal primo cittadino Giuseppe Tanisi con la società AQP, verrà dotata dei servizi primari di rete idrica e fognaria, approfittando dei lavori di ampliamento della rete di acquedotto e fognatura che stanno interessando gran parte delle periferie cittadine e di diverse zone della Marina e Mancaversa.

Trattasi di un’operazione di espansione urbanistica della città avviata dall’ Amministrazione e che prevede nuove aree edificabili nella zona compresa tra via Alezio e Contrada Gallari. Non è l’unica zona della città resa edificabile, giacché, in questi anni di amministrazione, la giunta ha sbloccato e reso edificabili altre aree cittadine come i comparti Gemma a ridosso del campo sportivo San Giuseppe, Monicedda su via Matino e Sette Piedi sulla strada per Castelforte, e per tali comparti sono già stati redatti i piani particolareggiati che renderanno edificabili i lotti presenti.

“In questi anni, in materia di urbanistica, siamo intervenuti su diverse zone della città, rendendo edificabili diverse aree insieme ad una risistemazione della viabilità e prevedendo ampie zone a verde. Un lavoro finalizzato ad una espansione urbanistica della città, a dare la possibilità a chiunque di poter costruire, ma soprattutto ad una crescita sociale della nostra Taviano”, ha affermato l’Assessore con delega all’urbanistica Francesco Lezzi, al quale fa eco il primo cittadino: “Con la cessione bonaria da parte dei proprietari si completa, a lavori di apertura della nuova strada già avviati, un complesso iter di adempimenti amministrativi. La nuova strada di collegamento tra Contrada Gallari e via Alezio avrebbe anche lo scopo di decongestionare il traffico urbano su quest’ultima strada, ma soprattutto, grazie all’ approvazione dei comparti 2 e 3, e al pari di tutti gli altri comparti approvati nel corso di questi cinque anni, si tenta anche un rilancio dell’edilizia e dell’economia cittadina duramente provata da questa emergenza pandemica. Siamo impegnati a favorire lo sviluppo urbanistico della nostra Taviano, e con esso uno sviluppo economico e sociale della nostra comunità cittadina”.