Terminati a Gallipoli i lavori dell’area nord del  parco urbano di Via Firenze

A Gallipoli terminati i lavori dell’area nord del Parco Urbano di via Firenze, un intervento strategico volto a migliorare la fruibilità, la vivibilità e la sicurezza dell’area verde cittadina. L’opera, del valore complessivo di oltre 126mila euro, è stata interamente finanziata con fondi comunali.

Tra gli interventi anche la realizzazione di un campo da bocce, un’area di sgambamento ovvero uno spazio sicuro e recintato dove i cani possono essere lasciati correre e giocare in tutta tranquillità, l’ampliamento dell’impianto di irrigazione e quello della pubblica illuminazione con un’aggiunta di cinque pali. Inoltre, non manca la sistemazione dei percorsi interni con i relativi cordoli e ulteriore piantumazione.

Il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva ha dichiarato: “Investire nel Parco Urbano significa investire nella qualità della vita dei nostri concittadini. Il completamento di questo intervento non è solo un’opera pubblica, ma una promessa mantenuta agli abitanti del quartiere: un impegno preso durante gli incontri nei rioni, quando abbiamo ascoltato le richieste, raccolto le esigenze e costruito insieme una visione condivisa. Il Parco di via Firenze è oggi un punto di riferimento per grandi e piccoli. Rendere Gallipoli sempre più vivibile passa da gesti concreti come questo, che danno valore ai quartieri e restituiscono spazi di comunità”.