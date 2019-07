“Tutti al mare”, la Terrazza di San Foca ospita i Crifiu. Sarà presentato ‘Io Posso’, il brano nato dai pensieri di Gaetano Fuso

La data da segnare in rosso sull’agenda è quella di mercoledì, 10 luglio, quando alle ore 19.00 la Terrazza “Tutti al mare!” – un ‘lido’ per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre disabilità motorie nato dal sogno di Gaetano Fuso – ospiterà i Crifiu, la band salentina impegnata, in questi giorni, nel tour di presentazione del nuovo album “Mondo Dentro”.

Nel tratto di spiaggia libera di San Foca, Andrea Pasca, Luigi De Pauli, Sandro De Pauli ed Enrico Quirino presenteranno il brano «Io Posso» realizzato, tra l’altro, con il featuring di Carlo Lucarelli. Con la canzone, dedicata al progetto solidale portato avanti dall’Associazione 2HE, il gruppo ha cercato di ‘trasformare’ in musica i pensieri di Gaetano Fuso, l’ex poliziotto della scientifica malato di SLA dal 2014, nominato “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente Mattarella. È stato lui a sognare la Terrazza, un sogno impossibile diventato possibile grazie alla sua tenacia, alla forza della moglie Giorgia Rollo e dei tanti, tantissimi amici che lo hanno sostenuto e mai abbandonato.

Insomma, una canzone per aiutare un progetto, per diffondere ancora di più lo spirito dell’iniziativa sociale “La Terrazza – Tutti al mare!”. La struttura, che solo fino ad un anno fa ha rappresentato un unicum, almeno su territorio nazionale, oggi è un format preso come riferimento e replicato in altre parti d’Italia.

L’evento sarà arricchito dalla presenza di corner solidali, tra cui quello con i gadget Io Posso 2019, compresa la nuovissima borraccia colorata.

La Terrazza è sul lungomare Matteotti, al civico 57. La sua quinta stagione si è aperta lo scorso 15 giugno, tra l’altro, dopo un intervento di ristrutturazione e restyling, con nuove pedane e gazebo che offrono maggiori confort per il passaggio e la permanenza in struttura. È pronta ad accogliere gli ospiti non solo da tutta Italia ma anche dal resto d’Europa, con numeri raddoppiati, finora, rispetto al 2018. Per le prossime mattine di luglio e per buona parte di quelle di agosto, infatti, le postazioni sono già tutte sold out.

Sarà attiva fino al 15 settembre, con apertura dal 9.00 alle 19.00: in completa gratuità per i propri ospiti, mette a disposizione un box infermieristico attrezzato, il personale infermieristico ed assistenziale, gli ausili e l’assistenza alla balneazione.

Sono presenti 3 postazioni con colonnina acqua/elettricità per gli ospiti che necessitano di ventilazione assistita e 6 postazioni per le altre forme di disabilità, 2 bagni completamente attrezzati con doccia calda e 2 docce esterne. Ogni postazione è provvista di lettini ribassati, sedie da regista e idonea ombreggiatura. Completa la struttura una ampia passerella che consente l’agevole spostamento con la sedia a rotelle.