Test di medicina ad Ecotekne, salta l’energia elettrica. Malori, malessere e disagi per tutti

Quello che doveva essere l’ultimo giorno valido per effettuare i test per l’accesso alla Facoltà di Medicina per i giovani studenti salentini che aspirano ad intraprendere il percorso di studi che porta al camice bianco si è trasformato in un autentico calvario.

L’improvviso black out e il mal funzionamento dell’energia elettrica presso la sede universitaria di Ecotekne a Lecce ha mandato in tilt il sistema informatico che sovrintende alla gestione dei quiz, partiti in alcuni padiglioni con notevole ritardo rispetto all’orario stabilito a livello nazionale.

Non solo. La mancanza di energia elettrica ha comportato l’impossibilità di avvalersi dei condizionatori per refrigerare le aule in cui si somministravano i test. Studenti, personale di controllo, sorveglianti e commissari hanno trascorso una mattinata di ordinario caos. In tanti hanno avvertito malesseri al punto da necessitare dell’intervento dei mezzi del 118.

Numerose in redazione le segnalazioni dei familiari degli studenti che si trovano, in una giornata fondamentale per il proseguo della carriera formativa dei loro figli, a non avere notizie certe sull’espletamento della prova e sullo stato di salute dei ragazzi.

Erano giunte già in redazione nei giorni scorsi le segnalazioni dei partecipanti al concorso TFA per il Sostegno nelle Scuole dell’Infanzia che nel padiglione di competenza avevano dovuto effettuare gli esami senza aria condizionata.