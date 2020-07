“Toccare per credere”, l’importante iniziativa sociale in favore dei non vedenti che emoziona la città di Lecce

Si svolgerà nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 17.45, nell’area di ingresso delle Mura Urbiche, la cerimonia di consegna, in particolare a ipovedenti e non vedenti, di alcune miniature dei monumenti di Lecce, che rappresentano il patrimonio storico-artistico della città.

All’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto “Toccare per credere” del Rotary Club Lecce Sud, prenderanno parte il neopresidente del Club Lecce Sud Ascanio Carlucci; l’Assessore alla Cultura del capoluogo, Fabiana Cicirillo; il past-presidente del sodalizio Stefania Mandurino e L’Assessore ai lavori Pubblici e Vicesindaco, Alessandro Delli Noci. La loro presenza ben esprime la sensibilità del popolo salentino nei confronti di una proposta così autentica.

Le miniature dei monumenti sono state realizzate con tecniche innovative per renderle “visibili” a tutti coloro che hanno fatto delle mani anche i propri loro occhi e per dare loro la possibilità di emozionarsi a contatto con la ricchezza della nostra terra. Si rende così accessibile la conoscenza del bene culturale a persone disabili e si permettere così alla manualità di contribuire a rafforzare il momento dell’apprendimento.

Ciò che rende ancora più innovativa la proposta è la possibilità che avranno tutti, turisti compresi, di ammirare questi manufatti in quanto oggetto di condivisione, conoscenza e integrazione socio-culturale, rendendo così unica la propria esperienza di viaggio.

Al Progetto “Toccare per Credere” hanno collaborato, insieme al Comune, le associazioni “Città tra le mani” e “FabLab Lecce”, le imprese locali Kubico, Pi.Mar, S.C. Engineering e Tecné, l’Unione Italiana Ciechi-Ipovedenti e Unisalento. La collaborazione di tutti questi soggetti fa sperare che Lecce continuerà a essere valorizzata per il suo patrimonio anche in questi tempi in cui la città registra un po’ di sofferenza dal punto di vista turistico.