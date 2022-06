Trepuzzi, l’amministrazione comunale taglia alcuni alberi in città: la protesta di alcuni cittadini

Non sembrano aver accolto positivamente alcuni cittadini la decisione dell’amministrazione comunale di Trepuzzi di tagliare alcuni alberi di pino in questi mesi. Al centro della loro protesta ci sarebbe la preoccupazione per gli uccelli che in questo periodo hanno nidificato sugli alberi tagliati. Come ogni anno, infatti, con l’arrivo della bella stagione, già a partire da aprile, molte specie di uccelli scelgono un albero per costruire il proprio nido dove deporranno le uova.

Secondo alcuni cittadini, la decisione, inoltre, violerebbe la legge 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie avifaunistiche in periodo di nidificazione. Sarebbe questo, infatti, il periodo adatto alla nidificazione per molte specie di uccelli che si vedrebbero privati degli alberi su cui hanno costruito i loro nidi.

Oltre ad esprimere la loro preoccupazione per gli uccelli che avrebbero nidificato sugli alberi interessati dall’intervento, alcuni cittadini, inoltre, si sono detti contrari al taglio degli alberi che fanno da polmone verde in città.