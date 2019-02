Zero emissioni per le consegne di Poste italiane. Arrivano 5 tricicli elettrici nella squadra dei portalettere che imbucheranno la posta in maniera ecologica e sicura. I nuovi motocicli a tre ruote sono alimentati a energia elettrica, quindi viaggeranno con energia pulita.

Cinque unità potrebbero non sembrare molte, ma sono un primo passo verso una rivoluzione a impatto zero sull’ambiente. I loro 4 kw saranno sufficienti a garantire buone prestazioni, senza però superare i 45 km orari. Tutto in regola per il codice della strada.

I vantaggi non finiscono qui. I veicoli a tre ruote hanno una forma diversa dai loro predecessori e, soprattutto, hanno più spazio. Il vecchio sistema a carburante lascia spazio a un nuovo baule, tre volte più grande del precedente, che consentirà il trasporto di molte lettere in più.

E il problema della ricarica? In effetti non c’è, una sola carica riesce a coprire la distanza percorsa in media da un singolo postino, 18 km a fronte dei 30 di cui questi veicoli sono capaci.

Non è che un altro passo verso un mondo più pulito, in linea con l’Environmental social and governance, il piano d’azione di maggiore sostenibilità ambientale del gruppo. I nuovi tricicli di Lecce si uniscono alla flotta di 330 mezzi su tutto il territorio nazionale.