Aumentano i tumori nel Salento, ad Andrano un incontro per parlare di cause, prevenzione e nuove strategie

Preoccupanti i risultati della ricerca sull’aumento di tumori nel Salento. L’iniziativa, dal tema “Tumori nel Salento: un costante aumento, cause, prevenzione e nuove strategie” sarà ospitata dalla Biblioteca comunale Don G. Pantaleo di Andrano, venerdì 22 febbraio, alle ore 19:00. Carmine Cerullo, medico oncologo e referente della Lega italiana per la lotta contro i tumori, presenterà i risvolti allarmanti di uno studio condotto sul territorio salentino.

Lo studio rientra nel progetto “Geneo”, sigla che sta per “sistemi di valutazione delle correlazioni tra GEnotossicità dei suoli e NEOplasie in aree a rischio per la salute umana”, che nasce dall’idea di alcuni volontari della Lilt di Lecce in collaborazione con la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, l’Università del Salento, il Laboratorio “Alfa” di Poggiardo e l’ASL di Lecce. L’obiettivo principale è quello di “monitorare ed aggiornare le mappe del territorio secondo i parametri di sostenibilità e sicurezza per la salute degli organismi viventi”.

I risultati della ricerca, purtroppo, sono allarmanti e confermano un aumento crescente delle neoplasie nel nostro territorio. “È assodato, infatti, che all’aumentare della concentrazione di sostanze genotossiche nell’ambiente, aumentano pure determinate patologie correlate quali i tumori, le allergie, le sindromi autoimmuni”.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Andrano Mario Accoto, seguiti dall’introduzione di Andrea Menotti Musarò, promotore dell’iniziativa. “Un ringraziamento particolare – dice Musarò – alla redazione di “Appunti”, a Mario Surano di Aido, Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, e al gruppo di Anna Maria Corlianò Fratres, Donatori di sangue, a cui aggiunge un ringraziamento al gruppo di “Ci vediamo in biblioteca”, l’insieme di iniziative promosse dalla biblioteca comunale.

“Spetta a tutti noi intraprendere – conclude Musarò – oltre che campagne di sensibilizzazione, azioni concrete per salvaguardare il nostro Salento e per garantire un futuro alle nuove generazioni, in un territorio incontaminato, salubre e pulito”.