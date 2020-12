“Una politica per la pace”, un seminario online dell’Università del Salento

“Una politica per la pace. Attori, reti e progetti per costruire percorsi di pace” è il seminario online organizzato dall’Università del Salento con la collaborazione del Centro Servizi Globali delle Nazioni Unite (Brindisi), nell’ambito delle iniziative promosse dagli Atenei italiani in occasione della presentazione della Rete CRUI delle Università italiane per la Pace (RUniPace): l’appuntamento si svolgerà nella giornata di oggi, giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 16, online.

Il programma

Dopo i saluti del Rettore Fabio Pollice, del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, interverranno Marta Laurienzo, coordinatrice del Network di Basi di Pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite; Giovanna Ceglie, Direttrice del Centro servizi globali delle Nazioni Unite; Susanna Cafaro, docente UniSalento di Diritto dell’Unione Europea; Giancarlo Piccinni, Presidente della Fondazione “Don Tonino Bello”. Introdurrà e modererà i lavori il professor Attilio Pisanò, referente RUniPace per UniSalento.

«Confidiamo che questo momento di confronto possa essere foriero di una stretta collaborazione tra le Istituzioni che rappresentiamo», sottolinea il Rettore Fabio Pollice, «una collaborazione che auspico possa condurre nell’immediato futuro alla realizzazione nel nostro territorio di un Centro di studi sulla pace e per la pace. Ho sempre pensato che una terra accogliente e solidale come il Salento, anche in virtù della sua collocazione geografica e per essere stata storicamente ponte tra culture diverse, possa dare un contributo significativo nella costruzione di percorsi di pace nell’area mediterranea come nel più ampio contesto globale».

RUniPace è la Rete delle Università italiane per la Pace promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; vi aderiscono gli Atenei che ispirano la propria azione ai principi fondamentali della Costituzione, della Carta delle Nazioni Unite, dei Trattati istitutivi dell’Unione Europea, dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, del Consiglio d’Europa, nella consapevolezza che il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali, la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, l’obbligo di cooperare al fine del mantenimento della pace e della prevenzione delle minacce alla pace e il contrasto alle diseguaglianze e alla povertà sono valori fondanti dell’ordinamento costituzionale italiano, dell’ordinamento internazionale, di quello dell’Unione Europea e dei diversi accordi di cooperazione internazionale dei quali l’Italia è parte.