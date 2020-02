Una rete che cattura: Apulia Promotion, antichi profumi e nuove visioni per la promozione del territorio

In questa edizione della BTM, Apulia Promotion è stata una vera novità. Si è espressa con ammirazione anche il ministro Teresa Bellanova soffermatasi presso lo stand di Apulia Promotion, complimentandosi poi con Luigi Anfosso, General Manager e CEO di AP,

La rete di Apulia Promotion è una realtà che coinvolge diverse strutture ricettive sul territorio pugliese e nuovi concept di promozione turistica con proposte esperenziali molto interessanti.

Non è stato, sicuramente, facile sdoganare il concetto di rete imprenditoriale come opportunità di business nel settore turistico ma oggi le cose stanno cambiando e molto probabilmente la direzione da prendere sarà un network sempre più strutturato che possa fare fronte comune contro altre destinazioni.

Leccenews24 ha incontrato Luigi Anfosso, CEO di Apulia Promotion

Dott. Anfosso, cos’è e di cosa si occupa Apulia Promotion?

La mia è un’agenzia di promozione turistica della Puglia. Apulia Promotion è accoglienza e valorizzazione di qualità: grazie all’esperienza maturata nel settore, coccola il viaggiatore, accompagnandolo tra le ricchezze naturali che la Puglia offre.

Apulia Promotion è composta da un team di esperti ed appassionati professionisti del settore, che hanno fatto della valorizzazione e della promozione uno stile di vita.

Quanto conta la rete in una prospettiva di sviluppo turistico più innovativo e quali opportunità vede Apulia Promotion per il territorio?

La rete è sicuramente necessaria per lo sviluppo turistico. Lo hanno dimostrato ampiamente regioni come l’Emilia Romagna che hanno saputo creare, già da tempo, reti imprenditoriali importanti.

Quali sono i luoghi più esclusivi del vostro circuito?

Apulia Promotion promuove e gestisce strutture alberghiere di lusso e benessere site nelle sei province pugliesi. Nella nostra offerta, Secolario Relais Esperience, Masseria Stali, Dimora Storica Muratore, Masseria Mauriani, Hotel Aurora&Benessere o le proposte di Valle d’Itria for Families ma offriamo anche la possibilità di fare esperienze interessanti e indimenticabili durante il viaggio in Puglia.

Oggi il turismo culturale e dell’heritage è uno dei target più stimolanti e maggiormente attenzionato dagli operatori turistici. Quali sono le vostre proposte in tal senso?

Diciamo che in Apulia Promotion siamo molto attenti anche a creare una continuità al turista che arriva in Puglia. Non solo accoglienza ma anche esperienza. Quindi le strutture presenti su Apulia Promotion possono interagire con altri partner che sono presenti nella nostra rete. Realtà come Apulia Stories e Lovely Puglia propongono, ad esempio, tour esperenziali molto belli e suggestivi, in ogni periodo dell’anno, per scoprire e riscoprire la Puglia non solo in estate. Il turista, oggi, desidera “vivere i luoghi” e ciò è possibile solo attraverso la compartecipazione di tutti i sensi nell’esperienza di viaggio; la bellezza di arte e natura si accompagna alla degustazione di cucina e prodotti del territorio; le tradizioni musicali si mischiano ai profumi del territorio, il tutto nell’abbraccio dell’acqua e del sole.

A proposito di tradizioni, oggi abbiamo ospitato i ragazzi dei “Tamburellisti di Otranto” per dare una nota di colore alla nostra presenza in BTM.

Un nuovo modo di essere operatori nel turismo: “proporre e non imporre”. È anche la filosofia di Apulia Promotion ?

Ciò che contraddistingue la filosofia di Apulia Promotion è la scelta delle strutture da proporre, l’attenzione ad ogni dettaglio, la disponibilità e professionalità per garantire il miglior prodotto ai nostri Clienti, incluso il servizio di consulenza agli operatori economici del settore alberghiero.

Tutte le strutture selezionate sono di alto livello e rispettano standard qualitativi per rispondere alle esigenze dei viaggiatori più esigenti: ambienti ricercati ed eleganti, proposte gastronomiche selezionate ed equilibrate nel rispetto del territorio e del gusto.

Non solo brand locali ma anche nomi internazionali nella rete di Apulia Promotion-

Sì, tra i nostri partner ci fa lustro The Originals, un marchio francese importante che possiede una collezione di hotel nati per offrire ai propri ospiti un’esperienza indimenticabile e autentica in tutta Europa.

The Originals si presenta con 5 categorie di prodotto: P’tit Dej-Hotel, Inter-Hotel, Qualys-Hotel, Relais du Silence e Hôtels-Chalets de Tradition.

Nulla di scontato, vogliamo aggiungere in chiusura.

Occorre intuito, innovazione, lungimiranza e, su tutto, sapersi giocare bene le carte vincenti, “rete” e “professionalità”, per attivare i circoli virtuosi del turismo di qualità.