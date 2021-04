Pasqua col sorriso per i bambini meno fortunati, Ala Azzura e i poliziotti di Lecce donano un uovo di cioccolato

Sarà una Pasqua più felice quella di alcuni bambini salentini che non hanno avuto la stessa fortuna dei loro coetanei. Proprio ieri, l’associazione Ala Azzura guidata da Mario Spagnolo e gli agenti della Sezione sella Squadra mobile della Questura di Lecce hanno donato delle uova di cioccolato ai piccoli dell’istituto Mamma Bella di Campi Salentina, e agli istituti Filippo Smaldone e TAM di Lecce. E a rallegrare l’atmosfera è stato il Mago Op! che per l’occasione ha regalato qualche sorriso grazie al suo spettacolo.

È stato un anno complicato per tutti quello che si è appena chiuso, ma per alcuni è stato ancora più difficile: a ricevere i regali infatti sono stati ragazzi orfani o che vengono da famiglie disagiate. Ed è in queste circostanze che anche un piccolo gesto può fare la differenza. Dalle associazioni di volontariato ai gruppi di amici, dalle categorie di lavoratori alle associazioni di promozione sociale, sono tantissime le iniziative che hanno come obiettivo donare un sorriso a chi è meno fortunato.

L’iniziativa ha visto protagonisti i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Lecce che sono scesi in campo, e l’associazione Ala Azzura. “Si tratta di un progetto organizzato in pochi giorni e che ha dimostrato grande sinergia con le istituzioni per regalare un sorriso in più ai bambini”, ha dichiarato Spagnolo.

Con l’aiuto del Mago “Hop” i poliziotti hanno distribuito uova di cioccolato ricevendo in cambio un sorriso che rimarrà per sempre nei loro cuori.