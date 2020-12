Vaccini anti covid, avviata la fase 1 in Puglia: somministrate 1500 dosi a operatori sanitari e anziani residenti nelle rsa

Dopo il V-day, il giorno dedicato alla somministrazione delle prime dosi di vaccino, parte in Puglia la fase 1, con qualche giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Il secondo step è scattato dopo che le ‘confezioni’ distribuite negli undici hub regionali sono state prese in consegna e stoccate, garantendo la catena del freddo, dal personale delle farmacie ospedaliere. La conservazione avviene all’interno di ultra freezer a -80 gradi. Come previsto dal piano, sono stati 1.500 gli operatori sanitari e gli anziani residenti nelle rsa che sono stati vaccinati oggi, in contemporanea in tutta la regione, dalla Capitanata in Salento. Un numero importante come spiegato dall’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco: «Nei prossimi giorni intendiamo accelerare questa somministrazione, perché l’obiettivo è quello, entro una settimana, di concludere la gran parte dei vaccini che sono stati spediti in questa prima tranche che sono circa 30mila».

Anche l’epidemiologo che ha guidato la task force contro in coronavirus all’inizio dell’emergenza, in qualità di medico, si è prenotato per fare oggi il vaccino insieme al personale sanitario. «Spero che il nostro esempio – ha dichiarato Lopalco – induca gli operatori sanitari che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale a farlo subito. La strada della scienza e della medicina è quella che ci condurrà fuori da questa pandemia».

«Adesso è il momento di agire, di dare prova di responsabilità ed efficienza. Non posso nascondere l’emozione che ho provato nell’essere in fila insieme agli infermieri, agli operatori del 118, ai medici, al personale amministrativo che opera nel settore salute, insomma a chi si sta battendo da mesi contro il Covid ciascuno nel suo ruolo e senza risparmiarsi. Mi sento parte di una squadra unita che davvero sta dando il massimo per il bene comune» ha concluso.

Questo primo round di vaccinazione è dedicato, come noto, a chi sta combattendo in prima linea contro il virus, ma anche le persone più fragili, quelle più colpite durante la prima e la seconda ondata di Coronavirus.