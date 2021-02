Vaccino anti-covid, tutto pronto per la “fase 2” della campagna: tocca al personale scolastico e agli over80

Il conto alla rovescia può cominciare. È tutto pronto per la fase due della campagna di vaccinazione che partirà ufficialmente lunedì 22 febbraio. Dopo medici, infermieri e personale sanitario che hanno combattuto in prima linea contro il Covid19 e gli anziani ospiti di case di cura e residenze sanitarie assistenziali è il personale scolastico e gli over80. Saranno loro a ricevere le dosi di vaccino, un’arma importante per combattere il virus soprattutto in un momento delicato dell’emergenza in cui bisogna fare i conti con le varianti che potrebbero far aumentare i casi.

La data da segnare in rosso è quella di sabato 20 febbraio. Alle 9.00 toccherà alle scuole comunali di Lecce città (scuole dell’infanzia e asili nido). L’appuntamento è nel centro sociale di Via Matera. La campagna proseguirà nei prossimi giorni coinvolgendo altri istituti.

Per quanto riguarda gli over 80, lunedì 22 febbraio, alle ore 14.00, inizieranno le vaccinazioni degli anziani che si sono prenotati sulle piattaforme dei Cup, del FarmaCup e del sito sanita.puglia.it.

La campagna dovrà contare sui sindaci dei 96 comuni che individueranno uno o più punti vaccinali in ogni territorio. In alcuni saranno fissi, in altri saranno attivati secondo un calendario determinato dalla ASL, in funzione dei vaccini forniti e disponibili e in base alla necessità di garantire la seconda dose.

In alcune realtà i Sindaci, con risorse interne, hanno già avviato la raccolta delle adesioni dei cittadini ultra ottantenni che saranno inviate ai Distretti ai fini della programmazione e/o riprogrammazione vaccinale degli appuntamenti.

In seguito dell’avvio delle vaccinazioni presso i Punti Vaccinali Comunali Non Sanitari (diversi quindi da quelli già esistenti tra Ospedali e Distretti), la vaccinazione sarà effettuata attraverso chiamata diretta dei cittadini residenti.

Il piano prevede, quindi, una riprogrammazione delle vaccinazioni già prenotate (attraverso Cup, portale e farmacie), per cui l’appuntamento coinciderà con la data della seduta vaccinale stabilita presso la sede comunale di residenza.

Il piano, una volta avviato, prevede 42 team di vaccinatori che si muoveranno da un Comune all’altro, ottimizzando tempo e risorse.

Le 12 sedi vaccinali: