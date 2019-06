“AllenAti per l’inclusione”, parte dalle Quattro Colonne il progetto dell’associazione “Boys in the Word”

Ancora pochissimi giorni di attesa e lo splendido scenario della Quattro Colonne a Santa Maria al Bagno, sarà prestigiosa location dell’evento dal titolo “AlleNati per l’inclusione”, progetto fortemente voluto dall’Associazione Sportiva dilettantistica “Boys in the Word” di Nardò e che si avvale dei prestigiosi patrocini della Regione Puglia e dell’Amministrazione neretina.

Nel corso di un incontro dibattitto numerose personalità del mondo delle istituzioni, del sociale, dell’associazionismo e della scienza, si alterneranno illustrando il progetto sociale e discutendo di numerosi temi.

L’evento

L’iniziativa che si svolgerà, ripetiamo, nel pomeriggio di venerdì 21 giugno, con inizio alle ore 18.00, presso Parco Pinocchio nel complesso Quattro Colonne di Santa Maria al Bagno, sarà preceduta dai saluti istituzionali del primo cittadino di Nardò, Pippi Mellone. Seguirà l’introduzione della presidente di “Boys in the Word”, Carmelita Durante; Raffaelle Arnesano, project manager svolgerà la relazione sul progetto.

A seguire gli interventi di Giulia Puglia, Assessore al Turismo del Comune di Nardò: “Sport e Turismo accessibile: quali prospettive?”; Antonio Tondo, Consigliere Provinciale e delegato allo Sport del Comune di Nardò: “Sport e inclusione un binomio possibile”; Diomede Stabile, Presidente Associazione “Anyway Accesalento”: “Territorio e Accessibilità”; Andrea Bortone, Counselor e Mediatore Familiare: “Ansia Sociale e Autoesclusione” e infine Massimo Dito, Biologo Nutrizionista: “Educare i Bambini a una corretta alimentazione”. Concluderanno la manifestazione gli interventi dei partner di progetto. A moderare l’incontro la giornalista Alina Spirito.

L’associazione “Boys in the Word”

L’associazione “Boys in the World”, opera da anni nel settore dei servizi socio-educativi e si impegna mediante attività di sostegno, didattiche, ricreative, psicomotorie, sportive e di animazione, a creare una realtà collaborativa tra coetanei e un valido aiuto e sostegno alle famiglie.

Tra gli scopi del sodalizio neretino quello di dare una risposta ai bisogni ludici del bambino affinché possa trovare all’interno dello “Spazio Gioco” un ambiente che favorisca prima di tutto la sua scelta personale, per avere poi una spiegazione logica di quel gioco o del funzionamento di quelli che non conosce, o per avere una qualsiasi consulenza che possa appagare la sua curiosità.

Hanno collaborato alla realizzazione del progetto A.Vo.C.A.D. (Associazione Volontari Cattolici Assistenza ai Disabili); Ctg l’Isola dei Bambini di Nardò; A.S.C. (Attività Sportive Confederate); Associazione di promozione sociale Baraonda; Cooperativa Innovazione Sociale; Pallacanestro Andrea Pasca Nardò e Dream Volley Nardò.