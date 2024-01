Aeroporto del Salento, a ‘Palazzo Carafa’ un vertice con il Presidente di Aeroporti di Puglia

Si svolgerà venerdì 5 gennaio a Palazzo Carafa un vertice sul tema dello sviluppo dell’aeroporto del Salento convocato dal sindaco Carlo Salvemini al quale prenderanno parte Antonio Vasile, presidente del Consiglio di amministrazione di Aeroporti di Puglia, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e il presidente della Camera di Commercio Mario Vadrucci.

Sul tavolo la situazione attuale dei collegamenti da e per il principale scalo a servizio del territorio salentino e le prospettive di sviluppo dello stesso, anche alla luce del Piano strategico approvato da Aeroporti di Puglia.

«Ringrazio il presidente Vasile per aver colto l’esigenza di un confronto istituzionale per rafforzare la collaborazione e il dialogo con Aeroporti di Puglia – ha dichiarato il primo cittadino Carlo Salvemini – l’aeroporto del Salento è stato ed è una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio, garantisce alla nostra città e al territorio tutto un servizio indispensabile, è giusto incontrarsi per allineare le strategie, collaborare positivamente e fattivamente per agevolarne la crescita».