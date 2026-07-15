La Puglia si conferma terra fortunata per gli appassionati del gioco del Lotto. Nel concorso di martedì 14 luglio 2026, la dea bendata ha fatto tappa a Parabita, in provincia di Lecce, regalando una vincita da capogiro.

Il colpo da 259mila euro

Come riportato da Agipronews, il punto vendita situato in Via Imperia è stato teatro della vincita più alta dell’intera giornata a livello nazionale. Un fortunato giocatore ha trasformato una piccola scommessa in un premio straordinario: con una giocata complessiva di soli 6 euro, ha centrato un sistema vincente composto da tre ambi; un terno; tre ambi Oro; tre terni Oro e una quaterna Oro

Grazie a questa combinazione fortunata, il montepremi complessivo incassato è stato di ben 259.000 euro.

I numeri del Lotto in Italia

Il concorso del 14 luglio ha confermato il grande dinamismo del gioco del Lotto su tutto il territorio nazionale. Complessivamente, l’ultimo concorso ha distribuito premi per un valore di 6,97 milioni di euro.

Guardando ai dati progressivi dell’anno in corso, il Lotto ha già erogato vincite per un totale di 670 milioni di euro dall’inizio del 2026, confermandosi come uno dei giochi più amati dagli italiani. La regione Puglia si ritaglia, ancora una volta, un ruolo da protagonista in questo bilancio positivo.